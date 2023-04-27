Теолога-акына в штате «Озенмунайгаз» и другие нарушения в дочерних предприятиях выявила комиссия

Специальная рабочая группа КМГ продолжает свою работу в Жанаозене.



Ежедневно проводятся выезды на предприятия города, встречи с трудовыми коллективами, заслушиваются жалобы и пожелания работников. Кроме того, специалисты КМГ проверяют отчетную документацию по линии финансово-хозяйственной деятельности.



- К настоящему времени, промежуточно, выявлены десятки нарушений, которым впоследствии будет дана правовая оценка, - говорится в сообщении компании.



Руководитель рабочей группы Даулетжан Хасанов, заместитель председателя правления КМГ, рассказал о некоторых из них.



Так, по словам Даулетжана Хасанова, в АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) обнаружены случаи фиктивного трудоустройства сотрудников. Кроме того, в компании сначала в должности штатного теолога, а затем специалиста по связям с общественностью числился известный актауский акын-айтыскер.



- Имеются факты приема персонала в штат вне очереди или без какого-либо соответствия квалификационным требованиям и достаточного опыта работы по узким специальностям ремонтных подразделений, - пояснил руководитель рабочей группы.



Как он отметил, при сверке данных GPS ряда грузовых автомобилей с табелями рабочего времени обнаружены несоответствия.



- То есть машины проезжали фактическое время, а в табелях эти показатели и, соответственно, выплаты за проделанную работу завышались, - поделился Даулетжан Хасанов.



Также рабочая группа выявила случай, когда кратно завышалась стоимость услуг по аренде нефтедобывающего оборудования. Так, одна из сервисных компаний предоставляла ОМГ универсальный электрический центробежный насос в аренду по цене 96 тысяч тенге с учетом - скважина/сутки. Аренда точно такого же насоса другой нефтедобывающей компании региона обходилась в два раза дешевле, а именно 39,7 тысяч тенге скважина/сутки.



Еще один пример зампред правления КМГ привел из области закупок.



В частности, ОМГ приобретал подъемные агрегаты для ремонта скважин (АПРС) в количестве 14 штук. Общая сумма сделки превышала 1,5 миллиарда тенге.



- Срок поставки значился на 31 декабря 2022 года. В ходе проверки установлено, что в указанный срок был поставлен лишь один из 14 агрегатов. В отчетной документации он указан как новый. Однако проверка показала, что его комплектующие давно устарели, многие детали просто отсутствовали, силовые конструкции и вовсе были опасны для использования. Чтобы скрыть данный факт, ржавеющие кузов и металлоконструкции шасси были перекрашены в черный цвет, - пояснил зампред национальной компании.



Рабочей группой также даны рекомендации и поручения ОМГ и нефтесервисным компаниям по устранению нарушений норм производственной и экологической безопасности. К примеру, на ряде объектов отсутствуют проектные документы по зданиям и сооружениям, имеются несоответствия системы вентиляции требованиям техники безопасности. Не соблюдаются экологические нормы при ремонтных работах на скважинах, в том числе отсутствуют защитные пленки при проведении подземного и капитального ремонта скважин, используются обваловки в качестве амбаров, несвоевременно убирается замазученный грунт.



Отдельно заместитель председателя првления КМГ остановился на проверке жалоб сотрудников предприятий Жанаозена. Как оказалось, в некоторых подрядных организациях ОМГ имеются факты задержки пенсионных отчислений на два-три месяца. Помимо этого, оказалось, что работники транспортных подрядных организаций не обеспечиваются спецодеждой и питанием, зафиксированы случаи превышения продолжительности сверхурочных работ. По каждому данному факту будут приняты соответствующие меры.



- В целом, работа продолжается. Это были лишь локальные примеры выявленных нарушений. О новых фактах мы будем регулярно информировать общественность. По каждому пункту выявленных нарушений будет дана правовая оценка. Все ответственные понесут наказание в зависимости от степени тяжести нарушений. Соответствующие документы мы передадим в правоохранительные органы, - резюмировал Даулетжан Хасанов.