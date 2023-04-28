Блогер-экстремал слетел с велосипеда во время спуска с Бозжыры

Казахстанский маунтинбайкер, гонщик и блогер Сакен Кагаров упал, пытаясь спуститься на велосипеде с урочища Бозжыра.- Мое падение со спуска с Бозжыры. Это был мой первый обморок в жизни таким образом. Всем спасибо, кто поддержал проект! Но в ближайшее время не смогу сесть на велосипед, - написал блогер.По словам Сакена, у него отказали тормоза на велосипеде. В результате падения он получил сильные ушибы всего тела, ему потребовалась помощь медиков.