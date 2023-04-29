«Пожар» на складе боеприпасов «тушили» в Актау

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
По информации службы пожаротушения, Министерство обороны совместно с ДЧС региона провели пожарно-тактическое учение на территории воинской части №75488 в Актау.
По легенде учений, возгорание произошло на складе с боеприпасами и стрелкового оружия.
Начальствующий и рядовой состав спасателей и воинской части отработали тактику тушения пожара в подобной ситуации.
По легенде учений, возгорание произошло на складе с боеприпасами и стрелкового оружия.
Начальствующий и рядовой состав спасателей и воинской части отработали тактику тушения пожара в подобной ситуации.
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