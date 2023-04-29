Давка образовалась на границе с Узбекистаном в Мангистау

- Из-за слухов о намечающемся митинге власти Узбекистана перекрыли границу с Казахстаном. Не пропускают никого, - говорится в сообщении.

Видео опубликовали сегодня, 29 апреля, в телеграм-канале БАСЕ.Сообщается, что на пограничном пункте «Тажен» дорогу из Бейнеу закрыли.В пограничной службе РК сообщили, что пограничный пункт «Тажен» работает. Сегодня хлынул большой поток граждан из Узбекистана, которые следуют в Россию на трудоустройство. Собралось порядка 150 человек.На данный момент проходит усиление. До вечера, как заверили в пограничной службе, все граждане благополучно пересекут границу.