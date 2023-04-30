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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:13

Просмотров: 313

Отсрочка по кредитам и вузы без экзаменов: какие привилегии получают призывники в Мангистау

Проводится набор на срочную службу в бригаду морской пехоты, сообщает департамент по делам обороны Мангистауской области.

Фото предоставили в департаменте по делам обороны Мангистауской области
Как сообщили в ведомстве, ведётся набор молодёжи в возрасте от 18 до 27 лет на срочную службу в бригаду морской пехоты, дислоцированной в пригороде Актау.

Имеющие дипломы среднего специального и высшего образования могут трудоустроиться на срочную работу в данную войсковую часть по контракту спустя полгода службы.

Лица без среднего специального или высшего образования могут поступить в одно из высших учебных заведений по окончании срока службы без вступительных экзаменов.

Отсрочка по кредитам и вузы без экзаменов: какие привилегии получают призывники в Мангистау


В конце 2022 года между Министерством обороны РК и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Теперь казахстанцы, проходящие срочную службу, могут получить отсрочку по кредиту.

Отсрочку призывникам возможно получить как по банковским займам, так и по микрокредитам.

Получается, что Министерство обороны подаёт финансовому регулятору список «срочников» с займами. Последний направляет этот список в соответствующие кредитные организации. Кредиторы осуществляют оперативное предоставление отсрочки, а также приостановление всех форм взыскания задолженности, предусмотренных законодательством страны.

Отсрочка по кредитам и вузы без экзаменов: какие привилегии получают призывники в Мангистау


При этом отсрочка платежей по банковским займам и микрокредитам предоставляется кредиторами без подписания дополнительного соглашения к договору о займе.

Призывник также может подать заявление самостоятельно, не дожидаясь официального списка. Для этого заявителю нужно предоставить справку, подтверждающую факт призыва или прохождение военнослужащим срочной воинской службы.

Заявку можно подать посредством электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», интернет-ресурса, мобильного приложения, других средств связи либо путём посещения офиса кредитора.

Отсрочка по кредитам и вузы без экзаменов: какие привилегии получают призывники в Мангистау


Важно отметить, что при самостоятельном обращении заявление кредитору должен подавать лично заёмщик или его законный представитель.

И ещё один плюс для призывников. Акиматом области совместно с Департаментом обороны и управлением образования ведётся работа по организации досрочных выпускных экзаменов для студентов, желающих призваться на срочную воинскую службу весной текущего года.

По всем вопросам обращаться в областной военкомат в 23 микрорайоне.

Телефон: +7(705)266-74-50
WhatsApp: +7(700)712-16-47



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