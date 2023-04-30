Плов и конкурсы с призами: на открытие мотосезона приглашают жителей Актау

- Приходите все, кому интересно. Можно будет сделать красивые фото и познакомиться с ребятами, - сообщили организаторы.

Организаторы мероприятия ожидают всех мотоциклистов города, а также всех любителей красивых и громких байков.Открытие мотосезона состоится в понедельник, 8 мая, у амфитеатра в 15 микрорайоне.запланирован сбор мотоциклистов. В 12:30 всех желающих будут угощать пловом.пройдут конкурсы с фирменными призами.колонна тронется по маршруту.