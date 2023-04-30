Плов и конкурсы с призами: на открытие мотосезона приглашают жителей Актау

Фото предоставили организаторы мероприятия
Организаторы мероприятия ожидают всех мотоциклистов города, а также всех любителей красивых и громких байков.
Открытие мотосезона состоится в понедельник, 8 мая, у амфитеатра в 15 микрорайоне.
В 12:00 запланирован сбор мотоциклистов. В 12:30 всех желающих будут угощать пловом.
В 13:30 пройдут конкурсы с фирменными призами.
В 14:30 колонна тронется по маршруту.
- Приходите все, кому интересно. Можно будет сделать красивые фото и познакомиться с ребятами, - сообщили организаторы.
Открытие мотосезона состоится в понедельник, 8 мая, у амфитеатра в 15 микрорайоне.
В 12:00 запланирован сбор мотоциклистов. В 12:30 всех желающих будут угощать пловом.
В 13:30 пройдут конкурсы с фирменными призами.
В 14:30 колонна тронется по маршруту.
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