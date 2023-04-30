Жители новостроек пожаловались на дороги в Актау

- Как будто в ауле живём с такими дорогами. С такими неровностями незнающий этой местности водитель может запросто попасть в ДТП. Мы уже жаловались! Давно бы уже надо принимать меры, - сетует житель комплекса Адилбек.

Центральная дорога в 16 микрорайоне

Вот так выглядит заезд в микрорайон

- Подготовленный проект был отправлен на доработку в связи с включением дополнительных труб водоотведения. Перед проектировщиком поставлена задача устранить недостатки, выявленные экспертизой. В случае получения положительного заключения будет проводиться конкурс для определения подрядной организации. После всех вышеуказанных этапов будут начаты строительные работы, - рассказали в городском акимате.

Жители комплекса «Жануя» заявляют, что на центральной дороге много выбоин и неровностей. Внутри же микрорайона, по их словам, бездорожье.В городском акимате сообщили, что по 16 микрорайону подготовлен проект по благоустройству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров.