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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:08

Просмотров: 384

Жители новостроек пожаловались на дороги в Актау

Чиновников попросили обратить внимание на состояние дорог в 16 микрорайоне.

Фото жителей 16 микрорайона
Жители комплекса «Жануя» заявляют, что на центральной дороге много выбоин и неровностей. Внутри же микрорайона, по их словам, бездорожье.

- Как будто в ауле живём с такими дорогами. С такими неровностями незнающий этой местности водитель может запросто попасть в ДТП. Мы уже жаловались! Давно бы уже надо принимать меры, - сетует житель комплекса Адилбек.


Центральная дорога в 16 микрорайоне

Жители новостроек пожаловались на дороги в Актау

Жители новостроек пожаловались на дороги в Актау

Жители новостроек пожаловались на дороги в Актау

Жители новостроек пожаловались на дороги в Актау


Вот так выглядит заезд в микрорайон


Жители новостроек пожаловались на дороги в Актау

Жители новостроек пожаловались на дороги в Актау

Жители новостроек пожаловались на дороги в Актау


В городском акимате сообщили, что по 16 микрорайону подготовлен проект по благоустройству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров.

- Подготовленный проект был отправлен на доработку в связи с включением дополнительных труб водоотведения. Перед проектировщиком поставлена задача устранить недостатки, выявленные экспертизой. В случае получения положительного заключения будет проводиться конкурс для определения подрядной организации. После всех вышеуказанных этапов будут начаты строительные работы, - рассказали в городском акимате.





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