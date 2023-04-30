Оборудовать остановку на набережной попросили чиновников Актау

- Пожилым людям, ждущим автобусы, приходится присаживаться на холодные бетонные плиты из-за отсутствия скамеек, - говорит житель 15 микрорайона Бауыржан.

Напротив дома № 10 в 15 микрорайоне, как говорят горожане, есть специальный «кармашек» для остановки общественного транспорта, дорожный знак и табло с расписанием автобусов, но полноценной остановки нет.В городском акимате заявили, что 15 микрорайон в списке мест, где требуется оборудовать автобусную остановку. Её строительство запланировано за счёт средств местных предпринимателей, уверяют чиновники. Когда это случится - не сообщается.