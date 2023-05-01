Обвала тротуара опасаются жители Актау

- Здесь живет много иностранцев, которые прогуливаются по этой дорожке. По утрам и вечерам бегают спортсмены, ездят велосипедисты, надо эту проблему устранить, - говорит жительница 17 микрорайона Маржан.

Жители 17 микрорайона опасаются образовавшегося обрыва прямо у пешеходной зоны, расположенной напротив детской деревни семейного типа. Горожане считают, что здесь может произойти обрушение тротуара.Другую яму, которая также образовалась посреди пешеходной дорожки, расположенной у детской деревни в 17 микрорайоне, и которая пугала горожан, закопали.Тротуарную плитку, как говорят жители, еще не уложили.Lada.kz ожидает комментарий от коммунальных служб.