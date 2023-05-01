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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:53

Просмотров: 694

Обвала тротуара опасаются жители Актау

Пешеходная дорожка в 17 микрорайоне Актау, как считают горожане, может обвалиться из-за ямы, расположенной возле тротуара.

Фото жителей 17 микрорайона
Жители 17 микрорайона опасаются образовавшегося обрыва прямо у пешеходной зоны, расположенной напротив детской деревни семейного типа. Горожане считают, что здесь может произойти обрушение тротуара.

- Здесь живет много иностранцев, которые прогуливаются по этой дорожке. По утрам и вечерам бегают спортсмены, ездят велосипедисты, надо эту проблему устранить, - говорит жительница 17 микрорайона Маржан.


Другую яму, которая также образовалась посреди пешеходной дорожки, расположенной у детской деревни в 17 микрорайоне, и которая пугала горожан, закопали.

Обвала тротуара опасаются жители Актау


Тротуарную плитку, как говорят жители, еще не уложили.

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Комментарии ( 2 )

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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 11:44
закопают когда трубопровод доделают podmig
 
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  • Василий Кравчук
 Жанар (Посетители) Сегодня, 10:58
Здесь живет много иностранцев, которые прогуливаются по этой дорожке.

Иностранцы!, которые приехали из соседних аулов и республик?!...

Все мы ходим под богом.
 
 

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