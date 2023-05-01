Как изменились цены на пластиковые окна в Мангистау

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Как сообщает Energyprom.kz, в стране стали больше производить пластиковых дверей и окон, а также других изделий и комплектующих из пластика. Так, за январь-март этого года их выпуск увеличился на 5,5 процента, составив 10,2 тысячи тонн - это рекордный показатель.
Производство же деревянных окон и дверей, а также рам и порогов, наоборот, сократилось на 39 процентов. Это наименьший объем выпуска в январе-марте за последние пять лет.
Деревянные окна и двери по итогам марта 2023 года выросли в цене на 0,4 процента за год.
В разрезе регионов самое заметное удорожание замечено в Костанайской и Павлодарской областях: на 8,2 процента и на 2,2 процента соответственно. В нашей области наблюдается повышение цены на 0,4 процента.
Пластиковые окна и двери, а также аналогичные изделия подешевели на 1,5 процента за год. В Мангистауской же области они подорожали на 1,5 процента.
Для сравнения: по итогам марта прошлого года окна и двери из дерева подорожали сразу на 6,9 процента за год. Пластиковые окна и двери уже тогда понизились в цене на 2,2 процента за год.
Напомним, осужденные в Актау изготавливают двери и пластиковые окна.
Производство же деревянных окон и дверей, а также рам и порогов, наоборот, сократилось на 39 процентов. Это наименьший объем выпуска в январе-марте за последние пять лет.
Деревянные окна и двери по итогам марта 2023 года выросли в цене на 0,4 процента за год.
В разрезе регионов самое заметное удорожание замечено в Костанайской и Павлодарской областях: на 8,2 процента и на 2,2 процента соответственно. В нашей области наблюдается повышение цены на 0,4 процента.
Пластиковые окна и двери, а также аналогичные изделия подешевели на 1,5 процента за год. В Мангистауской же области они подорожали на 1,5 процента.
Для сравнения: по итогам марта прошлого года окна и двери из дерева подорожали сразу на 6,9 процента за год. Пластиковые окна и двери уже тогда понизились в цене на 2,2 процента за год.
Напомним, осужденные в Актау изготавливают двери и пластиковые окна.
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