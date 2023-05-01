Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 01 Мая
+20...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.39 KZT
  • €1 = 498.18 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:18

Просмотров: 61

Как изменились цены на пластиковые окна в Мангистау

В стране стали больше производить пластиковых окон и дверей. Зафиксирован рекордный показатель производства. Об этом сообщают аналитики портала Energyprom.kz.

Фото из доступных источников
Как сообщает Energyprom.kz, в стране стали больше производить пластиковых дверей и окон, а также других изделий и комплектующих из пластика. Так, за январь-март этого года их выпуск увеличился на 5,5 процента, составив 10,2 тысячи тонн - это рекордный показатель.

Производство же деревянных окон и дверей, а также рам и порогов, наоборот, сократилось на 39 процентов. Это наименьший объем выпуска в январе-марте за последние пять лет.

Деревянные окна и двери по итогам марта 2023 года выросли в цене на 0,4 процента за год.

В разрезе регионов самое заметное удорожание замечено в Костанайской и Павлодарской областях: на 8,2 процента и на 2,2 процента соответственно. В нашей области наблюдается повышение цены на 0,4 процента.

Пластиковые окна и двери, а также аналогичные изделия подешевели на 1,5 процента за год. В Мангистауской же области они подорожали на 1,5 процента.

Для сравнения: по итогам марта прошлого года окна и двери из дерева подорожали сразу на 6,9 процента за год. Пластиковые окна и двери уже тогда понизились в цене на 2,2 процента за год.

Как изменились цены на пластиковые окна в Мангистау


Напомним, осужденные в Актау изготавливают двери и пластиковые окна.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика