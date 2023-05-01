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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:49

Просмотров: 1441

Добровольное переселение из Мангистау: чиновник из Северо-Казахстанской области расскажет о переезде

По вопросу добровольного переселения с населением будет проведена информационно-разъяснительная работа, в которой примет участие заместитель акима Северо-Казахстанской области, передает пресс-служба акимата Мунайлинского района.

Фото из доступных источников
В предстоящую среду, 3 мая, заместитель акима Тимирязевского района Северо-Казахстанской области Умутжан Нуртазина посетит Мунайлинский район и проведет информационно-разъяснительную беседу с желающими добровольно переселиться.

Первую встречу чиновник проведет с 10:00 до 14:00 в селе Мангистау, в здании Центра занятости на первом этаже (бывший ЦОН).

Вторая встреча запланирована в здании акимата сельского округа Батыр с 14: 30 до 18:00.

Ответственный специалист: Гульшат Жумамуратовна +7 (775) 251-23-07.

Напомним, ранее сообщалось, что перебраться в другой регион по программе добровольного переселения с получением материальной помощи могут безработные горожане.



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Комментарии ( 1 )

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  • glu-info
  • Василий Кравчук
 Жанар (Посетители) Сегодня, 11:05
Напомним, ранее сообщалось, что перебраться в другой регион по программе добровольного переселения с получением материальной помощи могут безработные горожане.

ДА!, вряд ли подпишутся эти приблудные оралманы, на это предложение...
У них у ВСЕХ!, мечта работать на Магышлаке в нефтянке, и получать миллионы З/П, ни имея ни какого образования вообще...
Толпы стоят в миграционном отделе, побросав всё в своих аулах...Сплошной дурдом...

Все мы ходим под богом.
 
 

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