Добровольное переселение из Мангистау: чиновник из Северо-Казахстанской области расскажет о переезде

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В предстоящую среду, 3 мая, заместитель акима Тимирязевского района Северо-Казахстанской области Умутжан Нуртазина посетит Мунайлинский район и проведет информационно-разъяснительную беседу с желающими добровольно переселиться.
Первую встречу чиновник проведет с 10:00 до 14:00 в селе Мангистау, в здании Центра занятости на первом этаже (бывший ЦОН).
Вторая встреча запланирована в здании акимата сельского округа Батыр с 14: 30 до 18:00.
Ответственный специалист: Гульшат Жумамуратовна +7 (775) 251-23-07.
Напомним, ранее сообщалось, что перебраться в другой регион по программе добровольного переселения с получением материальной помощи могут безработные горожане.
Первую встречу чиновник проведет с 10:00 до 14:00 в селе Мангистау, в здании Центра занятости на первом этаже (бывший ЦОН).
Вторая встреча запланирована в здании акимата сельского округа Батыр с 14: 30 до 18:00.
Ответственный специалист: Гульшат Жумамуратовна +7 (775) 251-23-07.
Напомним, ранее сообщалось, что перебраться в другой регион по программе добровольного переселения с получением материальной помощи могут безработные горожане.