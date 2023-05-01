«Рада, что мама отдала меня в детдом»: Необычная история блогера Тани из Актау

Фото:instagram.com/tanyaa__10
Татьяна не просто разговаривает, а думает на казахском, передает Tengrinews.kz. Более того, русский язык она начала осваивать не так давно. На нем она пока разговаривает с акцентом.
- Когда мне было три года, мама отдала меня и брата, который старше меня на год, в детский дом. Там я пошла в казахский садик, а затем – и в казахскую школу. Лет до 16-17 родного языка я не знала. В какой-то момент мне стало стыдно, и я потихоньку начала его учить: читать литературу, общаться с друзьями. Сейчас я могу говорить на русском и отвечаю людям на том языке, на котором они ко мне обращаются, - говорит Таня.
Еще в школе девочка полюбила спорт, в особенности футбол. Когда Татьяне исполнилось 16, ее пригласили в Шымкент играть за клуб «БИИК-Казыгурт». Также она выступала и за сборную Казахстана.
- После карантина появились проблемы с финансированием. И тогда я стала задумываться, чем буду заниматься дальше. Начала снимать разные видео на казахском языке и выкладывать в сеть. Людям это понравилось, они меня поддержали. После этого я встала перед выбором: или футбол, или блогерство. Выбрала второе, - рассказывает она.
Несмотря на непростую судьбу, девушка поражает своей жизнерадостностью. 30 апреля Тане исполнился 21 год. Сейчас у нее более 50 тысяч подписчиков в Instagram. За год, что она активно ведет свой блог, сформировалась своя аудитория. В основном это взрослые люди, которые потребляют контент на казахском языке. При первом знакомстве все обычно удивляются и спрашивают, где она так хорошо научилась разговаривать.
- Я не хочу говорить всем, что росла в детском доме, но когда речь заходит о маме: откуда ты знаешь язык, раз она не знает, то приходится объяснять, - признается блогер.
Удивительно, но сейчас Таня и ее брат Олег, который заодно является ее менеджером, поддерживают хорошие отношения с родной матерью. Более того, выпустившись из детского дома, они пригласили ее жить к себе, так как своего жилья у женщины не было.
- Мама родила брата в 16 лет, меня – в 17. Тогда ей было трудно, я ее поняла и простила. Всем людям в какой-то момент бывает сложно, все ошибаются. И если Аллах прощает наши грехи, то кто мы такие, чтобы не прощать? Тем более это моя родная мать. Не у каждого есть мамы. Наоборот, я даже рада, что она отдала меня в детский дом. Потому что благодаря этому я стала тем, кем я являюсь сегодня. Люди меня узнают. Государство дало квартиры мне и брату, - говорит девушка.
Есть у Татьяны и родной отец. Однако с дочерью он не общается.
- Как-то я ему написала, а он меня заблокировал. Но я все равно его люблю и уважаю. Мы с ним очень похожи, - рассказывает она.
Вслед за страницей в Instagram сегодня девушка подумывает открыть свой YouTube-канал и делать контент на историческую тему. Также она мечтает однажды записать видео с Президентом. К слову, Тане поступают предложения начать учить людей казахскому языку, но она считает, что преподаватель из нее не получится. Однако тем, кто только собирается или уже учит государственный язык, Герасимова дает свой совет.
- Главное - не нужно стесняться и обращать внимание на хейтеров. Когда я только начинала вести Instagram на казахском, тоже сталкивалась с ними. Но у нас в стране 19 миллионов человек, у всех разное мнение, и это нормально, - с улыбкой добавила она.
- Когда мне было три года, мама отдала меня и брата, который старше меня на год, в детский дом. Там я пошла в казахский садик, а затем – и в казахскую школу. Лет до 16-17 родного языка я не знала. В какой-то момент мне стало стыдно, и я потихоньку начала его учить: читать литературу, общаться с друзьями. Сейчас я могу говорить на русском и отвечаю людям на том языке, на котором они ко мне обращаются, - говорит Таня.
Еще в школе девочка полюбила спорт, в особенности футбол. Когда Татьяне исполнилось 16, ее пригласили в Шымкент играть за клуб «БИИК-Казыгурт». Также она выступала и за сборную Казахстана.
- После карантина появились проблемы с финансированием. И тогда я стала задумываться, чем буду заниматься дальше. Начала снимать разные видео на казахском языке и выкладывать в сеть. Людям это понравилось, они меня поддержали. После этого я встала перед выбором: или футбол, или блогерство. Выбрала второе, - рассказывает она.
Несмотря на непростую судьбу, девушка поражает своей жизнерадостностью. 30 апреля Тане исполнился 21 год. Сейчас у нее более 50 тысяч подписчиков в Instagram. За год, что она активно ведет свой блог, сформировалась своя аудитория. В основном это взрослые люди, которые потребляют контент на казахском языке. При первом знакомстве все обычно удивляются и спрашивают, где она так хорошо научилась разговаривать.
- Я не хочу говорить всем, что росла в детском доме, но когда речь заходит о маме: откуда ты знаешь язык, раз она не знает, то приходится объяснять, - признается блогер.
Удивительно, но сейчас Таня и ее брат Олег, который заодно является ее менеджером, поддерживают хорошие отношения с родной матерью. Более того, выпустившись из детского дома, они пригласили ее жить к себе, так как своего жилья у женщины не было.
- Мама родила брата в 16 лет, меня – в 17. Тогда ей было трудно, я ее поняла и простила. Всем людям в какой-то момент бывает сложно, все ошибаются. И если Аллах прощает наши грехи, то кто мы такие, чтобы не прощать? Тем более это моя родная мать. Не у каждого есть мамы. Наоборот, я даже рада, что она отдала меня в детский дом. Потому что благодаря этому я стала тем, кем я являюсь сегодня. Люди меня узнают. Государство дало квартиры мне и брату, - говорит девушка.
Есть у Татьяны и родной отец. Однако с дочерью он не общается.
- Как-то я ему написала, а он меня заблокировал. Но я все равно его люблю и уважаю. Мы с ним очень похожи, - рассказывает она.
Вслед за страницей в Instagram сегодня девушка подумывает открыть свой YouTube-канал и делать контент на историческую тему. Также она мечтает однажды записать видео с Президентом. К слову, Тане поступают предложения начать учить людей казахскому языку, но она считает, что преподаватель из нее не получится. Однако тем, кто только собирается или уже учит государственный язык, Герасимова дает свой совет.
- Главное - не нужно стесняться и обращать внимание на хейтеров. Когда я только начинала вести Instagram на казахском, тоже сталкивалась с ними. Но у нас в стране 19 миллионов человек, у всех разное мнение, и это нормально, - с улыбкой добавила она.
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