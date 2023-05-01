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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:26

Просмотров: 216

«Пустыня учит скромности»: организатор джип-туров об особенностях поездок по Мангистау

Руслан Чуров, профессиональный гид и фотограф, рассказал о том, как знакомит туристов из Японии и Уругвая с отдаленными местами Казахстана, какие сложности могут возникать в дороге, и о том, как меняют и наполняют новыми эмоциями поездки по бесконечным пустыням.

Фото со страницы @mangistau_explorer
- Как давно Вы начали организовывать джип-туры и сколько дней вы провели в поездках?
- Я не меняю эту работу уже 10 лет, в этом году юбилей. Не считал, сколько дней, но очень много. Самая длинная поездка была 8 дней, причем это было в декабре, было -16 градусов и дул сильный ветер.

- Внутренний туризм растет?
- Потихоньку растет. Но активнее всего люди приезжали во время пандемии, когда были закрыты границы.

«Пустыня учит скромности»: организатор джип-туров об особенностях поездок по Мангистау


- Из каких стран приезжают туристы, помимо Казахстана?
- Туристы из разных стран – Европа, Япония, Китай, Австралия, США, Южная Корея. Были жители Кувейта, Таиланда и даже из Уругвая. Причем большинство из них ехали целенаправленно в Мангистау.

- С чем, по-Вашему, это связано?
- Они едут сюда за эмоциями, это искатели нетронутых мест на планете. Во многих странах Европы строго запрещено ставить палатки вне специально отведенных зон, разводить костры можно только в специальных местах, очень приличные штрафы и т.д. Да и в целом сложно найти дикое место, слишком высокая плотность населения. Везде удобства цивилизации, но при этом очень редко можно поймать «чувство единения с природой».

«Пустыня учит скромности»: организатор джип-туров об особенностях поездок по Мангистау


- Расскажите о поездках с иностранцами, в чем особенность таких туров?
- На моей памяти – это настоящие путешественники, не капризные, спокойно переносящие маленькие неудобства палаточной жизни, получающие удовольствие от поездок. По-настоящему умеют удивляться природе Мангистау.

- Из Вашего опыта, что впечатляет туристов в Мангистау больше всего?
- Первое, что впечатляет, это большие расстояния. В течение дня можно преодолеть расстояние в 1000 км или даже немного больше.
Впечатляют, конечно, и масштабы. Огромное количество песчинок трудилось на протяжении многих миллионов лет, чтобы мы увидели эту застывшую на время красоту - уникальные ландшафты, созданные природой.
Простые вещи, кстати, тоже запоминаются. Еда на природе кажется вкуснее. Сидишь вечером, пьешь чай, приготовленный на открытом огне, смотришь на звездное небо. Это дает какое-то расслабленное состояние, чувство спокойствия.

- Что в многочисленных поездках впечатлило больше всего лично Вас?
- Думаю, то же, что и всех – как природа творит чудеса, создает потрясающе красивые пейзажи.

- С какими проблемами приходится сталкиваться в поездках, особенно многодневных?

- Иногда в больших группах бывают случайные люди, постоянно недовольные всем вокруг. С такими людьми и так трудно общаться в обычной жизни, а во время поездок это может стать еще более напряженной ситуацией. Бывали случаи, когда один такой сложный попутчик может испортить настроение себе и организаторам.
Бывали случаи, когда после сильных дождей приходилось пробиваться сквозь грязь. Дождь – это самое малоприятное в таких поездках, потому что после него глинистая почва очень быстро превращается в непролазное месиво.
Попадаются и неквалифицированные проводники из других групп, которые не объясняют людям, где и как можно пройти, а где этого делать не стоит. Поэтому несколько раз приходилось помогать людям спускаться с гор. Залезли, а слезть не могут, потому что местами очень скользко.
Но в целом каких-то глобальных проблем не было, и, надеюсь, не будет. Такие поездки – это ответственность, поэтому стараешься тщательно готовиться заранее.

«Пустыня учит скромности»: организатор джип-туров об особенностях поездок по Мангистау


- В последнее время часто слышу о «цифровом детоксе» как новом направлении туризма (отказ от телефонов и гаджетов на определенный период). Путешествия по Мангистау, по-моему, отлично вписываются в это направление. Что Вы думаете по этому поводу?
- Раньше связь отсутствовала почти везде в поездках. Люди переставали бесконечно получать информацию, проникались местностью, сосредотачивались на окружающих звуках природы.
Сейчас в некоторых местах ловит сеть и люди тут же хватаются за телефоны, отвлекаются и забывают, за чем именно приехали.

- Как на Вас повлияли эти поездки, избавили ли от каких-то личных стереотипов, изменили мировоззрение?
- Вдали от суеты цивилизации начинаешь замечать и ценить по-настоящему важные вещи, начинаешь разбираться, что для тебя имеет значение, а что нет. Понимаешь, что все твои проблемы решаемы, а мелкие тревоги надуманны.
Это места, где чувствуешь себя песчинкой в огромном пространстве. Есть такая фраза «Астрономия учит скромности», я бы ее перефразировал так: «Пустыня учит скромности».

Камшат Жумагулова



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Комментарии ( 2 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 15:51
хорошая статья bravo главное - чтобы после себя ничего не оставляли "на память" в наших красивых местах, хотя это больше местным свойственно.
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 15:51
Повезло мужику с работой

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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