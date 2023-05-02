Прокуратура Мангистау: Водители принуждают друг друга участвовать в акциях протеста против повышения цен на ГСМ

Кадр видео
Прокуратура Мангистауской области призывает автовладельцев не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных акциях против поднятия цен на ГСМ.
- В социальных сетях и мессенджерах распространяются материалы лиц, призывающих к участию в незаконных акциях протеста, а также принуждающих к участию в них других водителей грузовых автомобилей. Граждане должны помнить, что за призывы, организацию и участие в незаконных акциях наступает ответственность по статье 488 КоАП РК в виде взысканий вплоть до 25 суток ареста. Если эти действия причинят существенный ущерб, то виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности по статье 400 Уголовного кодекса РК, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП (690 000 тенге) или привлечению к общественным работам на срок до 200 часов, либо аресту на срок до 50 суток, - заявили в прокуратуре региона.
В ведомстве отметили, что распространение ложных и фейковых сообщений является уголовно-наказуемыми деяниями и влечет уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК (лишение либо ограничение свободы до семи лет).
- Мы призываем пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, - отметили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее в социальных сетях и мессенджерах появилось видео. На кадрах видно, что один из водителей ругает и оскорбляет другого за то, что тот не участвует в акции протеста, сообщает Zakon.kz.
Автор видео догнал движущийся грузовик и остановил его. Из видео понятно, что он заставляет другого человека стать участником забастовки против поднятия цен на дизельное топливо.
- Ребята, посмотрите, это я его поймал по дороге в Бейнеу, держу рядом с селом Беки. Он какие-то оправдания говорил, когда стояли перед ХГМЗ (заводом). Куда ты идешь?, – спросил автор видео.
Водитель, не желавший участвовать в митинге, пытался объяснить, что везет машину ее владельцу. Однако автор видео не отпустил водителя грузовика, а потребовал у него вернуться и присоединиться к бастующим. Еще на одном видео водитель агитирует другого также участвовать в акции протеста. Действие происходит по дороге в Жанаозен.
- В социальных сетях и мессенджерах распространяются материалы лиц, призывающих к участию в незаконных акциях протеста, а также принуждающих к участию в них других водителей грузовых автомобилей. Граждане должны помнить, что за призывы, организацию и участие в незаконных акциях наступает ответственность по статье 488 КоАП РК в виде взысканий вплоть до 25 суток ареста. Если эти действия причинят существенный ущерб, то виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности по статье 400 Уголовного кодекса РК, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП (690 000 тенге) или привлечению к общественным работам на срок до 200 часов, либо аресту на срок до 50 суток, - заявили в прокуратуре региона.
В ведомстве отметили, что распространение ложных и фейковых сообщений является уголовно-наказуемыми деяниями и влечет уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК (лишение либо ограничение свободы до семи лет).
- Мы призываем пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, - отметили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее в социальных сетях и мессенджерах появилось видео. На кадрах видно, что один из водителей ругает и оскорбляет другого за то, что тот не участвует в акции протеста, сообщает Zakon.kz.
Автор видео догнал движущийся грузовик и остановил его. Из видео понятно, что он заставляет другого человека стать участником забастовки против поднятия цен на дизельное топливо.
- Ребята, посмотрите, это я его поймал по дороге в Бейнеу, держу рядом с селом Беки. Он какие-то оправдания говорил, когда стояли перед ХГМЗ (заводом). Куда ты идешь?, – спросил автор видео.
Водитель, не желавший участвовать в митинге, пытался объяснить, что везет машину ее владельцу. Однако автор видео не отпустил водителя грузовика, а потребовал у него вернуться и присоединиться к бастующим. Еще на одном видео водитель агитирует другого также участвовать в акции протеста. Действие происходит по дороге в Жанаозен.