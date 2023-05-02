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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:16

Просмотров: 1357

Прокуратура Мангистау: Водители принуждают друг друга участвовать в акциях протеста против повышения цен на ГСМ

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация, призывающая автовладельцев к участию в незаконных акциях против поднятия цен на ГСМ. В прокуратуре области напомнили, что за призывы к организации и участию в незаконных акциях может грозить административная и уголовная ответственность.

Кадр видео
Прокуратура Мангистауской области призывает автовладельцев не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных акциях против поднятия цен на ГСМ.

- В социальных сетях и мессенджерах распространяются материалы лиц, призывающих к участию в незаконных акциях протеста, а также принуждающих к участию в них других водителей грузовых автомобилей. Граждане должны помнить, что за призывы, организацию и участие в незаконных акциях наступает ответственность по статье 488 КоАП РК в виде взысканий вплоть до 25 суток ареста. Если эти действия причинят существенный ущерб, то виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности по статье 400 Уголовного кодекса РК, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП (690 000 тенге) или привлечению к общественным работам на срок до 200 часов, либо аресту на срок до 50 суток, - заявили в прокуратуре региона.

В ведомстве отметили, что распространение ложных и фейковых сообщений является уголовно-наказуемыми деяниями и влечет уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК (лишение либо ограничение свободы до семи лет).

- Мы призываем пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах появилось видео. На кадрах видно, что один из водителей ругает и оскорбляет другого за то, что тот не участвует в акции протеста, сообщает Zakon.kz.



Автор видео догнал движущийся грузовик и остановил его. Из видео понятно, что он заставляет другого человека стать участником забастовки против поднятия цен на дизельное топливо.

- Ребята, посмотрите, это я его поймал по дороге в Бейнеу, держу рядом с селом Беки. Он какие-то оправдания говорил, когда стояли перед ХГМЗ (заводом). Куда ты идешь?, – спросил автор видео.

Водитель, не желавший участвовать в митинге, пытался объяснить, что везет машину ее владельцу. Однако автор видео не отпустил водителя грузовика, а потребовал у него вернуться и присоединиться к бастующим. Еще на одном видео водитель агитирует другого также участвовать в акции протеста. Действие происходит по дороге в Жанаозен.



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Комментарии ( 2 )

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  • Adai11
 Андpей (Посетители) Сегодня, 12:46
Да помоему и принуждать не надо, многие готовы и так выйти.
 
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  • Андpей
  • ak12
  • Dondon
  • Adai11
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 12:36
Надо ещё министров и чиновников привлечь к уголовной ответственности. Они же с февраля месяца призывали к увеличению стоимости гсм, в итоге цены подняли. Их действия повлекли удорожание стоимости гсм, продуктов и вызвали социальную напряжённость в обществе. Наверное лучше с них начать.
 
 

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