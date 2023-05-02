В Актау полицейские помогли пожилой женщине перейти дорогу

В социальной сети Instagram на странице департамента полиции Мангистауской области опубликовали видеозапись, на кадрах которой видно, что при патрулировании дорог полицейские увидели пожилую женщину, которая пыталась перейти дорогу между 7 и 8 микрорайонами.Сотрудники полиции, как сообщили в департаменте, не смогли проехать мимо. Они остановили движение потока автомобилей и помогли женщине перейти дорогу.