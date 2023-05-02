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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:06

Просмотров: 961

В Актау полицейские помогли пожилой женщине перейти дорогу

В Актау на видео попал поступок полицейских, которые остановили движение автомобилей, чтобы помочь пожилой женщине перейти через дорогу.

Кадр видео
В социальной сети Instagram на странице департамента полиции Мангистауской области опубликовали видеозапись, на кадрах которой видно, что при патрулировании дорог полицейские увидели пожилую женщину, которая пыталась перейти дорогу между 7 и 8 микрорайонами.

Сотрудники полиции, как сообщили в департаменте, не смогли проехать мимо. Они остановили движение потока автомобилей и помогли женщине перейти дорогу.




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Комментарии ( 6 )

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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 18:26
Цитата: Apmaxa
всё, по квартире каждому. неужели это такая сенсация? да любой уважающий себя гражданин должен так делать, а полицейские тем более.

полицейский должен стоять на страже граждан и закона - в даной ситуации выписать штраф за переход проезжей части в неположеном месте podmig

Цитата: jokerok
И абсолютно случайно мимо пролетал квадрокоптер.

это же полицейский квадрокоптер - он же всегда с ними летает на дежурстве lol
 
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xerox (Посетители) Сегодня, 17:50
jokerok,
rofl точно
 
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AQTAUman (Посетители) Сегодня, 16:54
...и то, что сам пешеход хоть и пожилой..но переходит в дали от самого пешеходного перехода applause за то страждущих и ленивых пешеходов пытающихся перебежать в неположенных местах в миг штрафуют если находятся рядом патрули ДПС beer2 Чудны твои дела, О боже boyan
 
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  • xerox
  • ak12
  • Василий Кравчук
  • Darkman
 jokerok (Посетители) Сегодня, 16:30
И абсолютно случайно мимо пролетал квадрокоптер. applause

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Empro
  • fitter
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 16:18
Молодцы, человеческое уважение! Но по справедливости должны были в конце протокол выписать, штраф всего 2 МРП (1 МРП по упрощенке), да хоть пусть предупреждение, но так должно быть ради равенства перед законом.
Я знаю что кому то это не понравится, типа "скидки" детям и старикам, будет критика, но подумайте что это могло коснуться и вас. По факту она представляла опасность, нарушала ПДД и если бы ее кто-то сбил, то врятли бы этого водителя бы также поняли и не завели бы дело и сделали "скидку". Мир всем!
 
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  • ak12
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 16:10
всё, по квартире каждому. неужели это такая сенсация? да любой уважающий себя гражданин должен так делать, а полицейские тем более.
 
 

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