Врачи рассказали о состоянии пострадавшего на месторождении в Мангистау гражданина КНР

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В медучреждении сообщили, что пострадавший поступил в областную многопрофильную больницу 29 апреля.
- Проведена рентгенография черепа. Никаких серьезных повреждений выявлено не было. В тот же день его выписали, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, несчастный случай произошел во время проведения сварочных работ на скважине на месторождении в Жетыбае. От полученных травм скончался на месте электрогазосварщик, а также пострадал мастер буровой установки.
- Проведена рентгенография черепа. Никаких серьезных повреждений выявлено не было. В тот же день его выписали, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, несчастный случай произошел во время проведения сварочных работ на скважине на месторождении в Жетыбае. От полученных травм скончался на месте электрогазосварщик, а также пострадал мастер буровой установки.
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