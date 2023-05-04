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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 08:43

Просмотров: 1570

Без салюта и «Бессмертного полка»: как в Актау пройдёт 9 мая

На площади у Вечного огня 9 мая с 09:00 до 11:00 состоится праздничный концерт «Желбіре, Жеңіс туы». Салюта и традиционного шествия «Бессмертного полка» в Мангистау в этом году не будет. Об этом сообщили в Актауском городском акимате.

Акция «Бессмертный полк» в Актау. Фото сделано 9 мая 2018 года
В Актауском городском акимате приняли решение отменить 9 мая праздничный салют.

Традиционного шествия «Бессмертного полка» в Мангистауской области также не будет.

- На сегодняшний день в акимат города Актау не поступало официального обращения касательно проведения данной акции, - сообщили в пресс-службе акимата.

Военного парада в Актау ко Дню Победы также не будет. Парады отменены в этом году во всех городах Казахстана с целью экономии бюджетных средств. В министерстве обороны РК сообщали ранее, что приоритетным для страны является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана.

В акимате Актау отмечали ранее, что в День защитника Отечества 7 мая и 9 мая в День Победы в Мангистауской области будет организовано более 250 культурно-массовых мероприятий.

В частности, 7 мая на площади «Астана» в 4 микрорайоне состоится традиционный городской песенный конкурс «Когда поют солдаты», организованный культурно-досуговым комплексом имени Абая. В музыкально-драматическом театре пройдёт спектакль «41 жылғы келіншектер».

9 мая на площади у Вечного огня с 09:00 до 11:00 состоится праздничный концерт «Желбіре, Жеңіс туы». В 19:00 состоится праздничный концерт «Ер есімі – ел есінде». Кроме того, по случаю Дня Победы в 19:00 в музыкально-драматическом театре им. Н.Жантурина состоится постановка спектакля «Ана – Жер ана». В городах и районах области пройдут патриотические вечера «Отанға адал сарбаздар», торжественные собрания «Ер – елінің қорғаны» и праздничные концерты.



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Комментарии ( 17 )

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  • AlexSol
 Himars (Посетители) Сегодня, 10:52
Ohotnik,
у меня есть причины быть антироссийским, если послушать сейчас некоторых пророссийских комментаторов на ладе, то складывается впечатление, что пришли россияне и все нам построили, хотя наши деды вместе умирали вместе воевали и вместе строили это государство, вы сами тут разжиганием занимаетесь

Boom!
 
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 AlexSol (Посетители) Сегодня, 10:41
Ещё раз: праздник никто не отменял. Не надо передергивать. Но парада - не надо!
 
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 Himars (Посетители) Сегодня, 10:37
Ohotnik,
ну допустим, но американцы так же победили фашистов, если Вы забыли

Boom!
 
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 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 10:35
Himars,
Смотря на Ваш ник, многое становится понятным, чисто проамериканский и антироссийский представитель нашей молодежи
 
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 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 10:21
Цитата: AlexSol
уместно проводить военный парад, когда Россия бомбит соседа и убивает мирных жителей каждый день

А это тут при чем? Это что российский праздник? Или наши деды и прадеды не победили фашизм? Странная позиция, так можно и День Независимости отменить и обозначить его как день скорби, ведь тоже люди погибли в декабрьских событиях (в том числе и узеньских).
 
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 AnnaK. (Посетители) Сегодня, 10:18
Людям не угодишь. Отменили парад - плохо. А если бы не отменили, все кинулись бы писать, что деньги на ветер кидают.
 
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 Himars (Посетители) Сегодня, 10:18
Это из нормального праздника в рф превратилось в победобесие, нам такое не надо,хороший праздник, но как говорится научи дурака молиться- он лоб расшибет

Boom!
 
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 Базелик (Посетители) Сегодня, 10:16
Al Neri,
доверие к международным институтам как органам согласования интересов и к международному праву как гарантии справедливости и защиты слабых от произвола подрывает линия Запада, причем тенденции эти в концентрированном виде можно наблюдать в стенах ООН. сегодня определяется будущий миропорядок и вопрос состоит в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым правилам, выгодным только ему, или это будет демократичный, справедливый мир - мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма
 
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 AlexSol (Посетители) Сегодня, 10:14
Казахстан - независимое государство.
Пора бы понять простые истины : нападать на соседа - плохо. Уважать права других людей (лгбт или прочих) - хорошо. И тогда будет мир!

Vohazab,
Никто не оспаривает этот факт. Все жители СССР (ну кроме тех, кто гнил в лагерях по воле усатого палача) боролись против Гитлера. Здесь обсуждается уместность проведения именно военного парада в контексте того, что происходит рядом с нами сейчас. Это как минимум - лицемерие. А помнить, чтить и приносить цветы к вечному огню никому не запрещают.
 
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 karabalkin (Посетители) Сегодня, 10:07
Vohazab,
Да тут у человека просто цель приплести ко всему РФ, и всё, ответа какого то логического не будет. Все аргументы строятся только на том, что у людей мол мозги ящиком изьедены. Клоунада да и только.
 
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