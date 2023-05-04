Без салюта и «Бессмертного полка»: как в Актау пройдёт 9 мая

Акция «Бессмертный полк» в Актау. Фото сделано 9 мая 2018 года
В Актауском городском акимате приняли решение отменить 9 мая праздничный салют.
Традиционного шествия «Бессмертного полка» в Мангистауской области также не будет.
- На сегодняшний день в акимат города Актау не поступало официального обращения касательно проведения данной акции, - сообщили в пресс-службе акимата.
Военного парада в Актау ко Дню Победы также не будет. Парады отменены в этом году во всех городах Казахстана с целью экономии бюджетных средств. В министерстве обороны РК сообщали ранее, что приоритетным для страны является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана.
В акимате Актау отмечали ранее, что в День защитника Отечества 7 мая и 9 мая в День Победы в Мангистауской области будет организовано более 250 культурно-массовых мероприятий.
В частности, 7 мая на площади «Астана» в 4 микрорайоне состоится традиционный городской песенный конкурс «Когда поют солдаты», организованный культурно-досуговым комплексом имени Абая. В музыкально-драматическом театре пройдёт спектакль «41 жылғы келіншектер».
9 мая на площади у Вечного огня с 09:00 до 11:00 состоится праздничный концерт «Желбіре, Жеңіс туы». В 19:00 состоится праздничный концерт «Ер есімі – ел есінде». Кроме того, по случаю Дня Победы в 19:00 в музыкально-драматическом театре им. Н.Жантурина состоится постановка спектакля «Ана – Жер ана». В городах и районах области пройдут патриотические вечера «Отанға адал сарбаздар», торжественные собрания «Ер – елінің қорғаны» и праздничные концерты.
Традиционного шествия «Бессмертного полка» в Мангистауской области также не будет.
- На сегодняшний день в акимат города Актау не поступало официального обращения касательно проведения данной акции, - сообщили в пресс-службе акимата.
Военного парада в Актау ко Дню Победы также не будет. Парады отменены в этом году во всех городах Казахстана с целью экономии бюджетных средств. В министерстве обороны РК сообщали ранее, что приоритетным для страны является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана.
В акимате Актау отмечали ранее, что в День защитника Отечества 7 мая и 9 мая в День Победы в Мангистауской области будет организовано более 250 культурно-массовых мероприятий.
В частности, 7 мая на площади «Астана» в 4 микрорайоне состоится традиционный городской песенный конкурс «Когда поют солдаты», организованный культурно-досуговым комплексом имени Абая. В музыкально-драматическом театре пройдёт спектакль «41 жылғы келіншектер».
9 мая на площади у Вечного огня с 09:00 до 11:00 состоится праздничный концерт «Желбіре, Жеңіс туы». В 19:00 состоится праздничный концерт «Ер есімі – ел есінде». Кроме того, по случаю Дня Победы в 19:00 в музыкально-драматическом театре им. Н.Жантурина состоится постановка спектакля «Ана – Жер ана». В городах и районах области пройдут патриотические вечера «Отанға адал сарбаздар», торжественные собрания «Ер – елінің қорғаны» и праздничные концерты.