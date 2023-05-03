Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 03 Мая
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 442.52 KZT
  • €1 = 488.54 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:58

Просмотров: 217

Жители Актау пожаловались на невозможность получить услуги в спецЦОНе

Услуги по регистрации автомобилей временно приостановили. Кроме того, невозможно сдать экзамен на получение водительского удостоверения. В «Правительстве для граждан» сообщили, что 3 мая произошла авария на серверах госкорпорации.

Фото из архива Lada.kz
В редакцию Lada.kz обратился житель Актау. По его словам, несколько дней желающие пройти процедуру легализации автомобиля стоят в очереди и не могут получить автомобильные госномера.

Кроме того, по словам других горожан, они не могут забронировать очередь онлайн.


- Я хотела сдать на права, но уже два дня не могу забронировать очередь онлайн. Поехала сегодня в СпецЦОН, чтобы попробовать пройти экзамен по живой очереди, но оказалось, что услуги недоступны. Впустую потратила две тысячи тенге на такси. На сайте Egov указано, что ближайшего свободного окошка нет даже через две недели, - говорят жители Актау.

PR-менеджер государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области Жадыра Шалабаева ответила, что произошла авария в центре обработки данных. Поэтому услуги регистрации автомобилей во всех СпецЦОНах страны приостановили.

- Сегодня, 3 мая, произошла авария на серверах госкорпорации. Вследствие чего было приостановлено оказание государственных услуг во всех спецЦОНах страны. На данный момент ответственными специалистами ведутся работы по устранению проблемы. О полном восстановлении работоспособности будет сообщено дополнительно, - говорится в сообщении «Правительства для граждан».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика