Жители Актау пожаловались на невозможность получить услуги в спецЦОНе

В редакцию Lada.kz обратился житель Актау. По его словам, несколько дней желающие пройти процедуру легализации автомобиля стоят в очереди и не могут получить автомобильные госномера.



Кроме того, по словам других горожан, они не могут забронировать очередь онлайн.





- Я хотела сдать на права, но уже два дня не могу забронировать очередь онлайн. Поехала сегодня в СпецЦОН, чтобы попробовать пройти экзамен по живой очереди, но оказалось, что услуги недоступны. Впустую потратила две тысячи тенге на такси. На сайте Egov указано, что ближайшего свободного окошка нет даже через две недели, - говорят жители Актау.



PR-менеджер государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области Жадыра Шалабаева ответила, что произошла авария в центре обработки данных. Поэтому услуги регистрации автомобилей во всех СпецЦОНах страны приостановили.



- Сегодня, 3 мая, произошла авария на серверах госкорпорации. Вследствие чего было приостановлено оказание государственных услуг во всех спецЦОНах страны. На данный момент ответственными специалистами ведутся работы по устранению проблемы. О полном восстановлении работоспособности будет сообщено дополнительно, - говорится в сообщении «Правительства для граждан».