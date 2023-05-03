Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 03 Мая
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 442.52 KZT
  • €1 = 488.54 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:09

Просмотров: 4

«Отсутствие на рабочих местах»: нарушения выявили в АО «Озенмунайгаз» и подрядных организациях

В Жанаозене продолжается работа специальной рабочей группы АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) по проверке деятельности «Озенмунайгаза» (ОМГ) и нефтесервисных предприятий города. В ходе ночных проверок обнаружены случаи отсутствия персонала на рабочих местах, невыполнения трудовых обязанностей во время ночной смены, использования кустарных и самодельных инструментов и материалов, в том числе на пожароопасных участках. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомпании «КазМунайГаз».

Фото пресс-службы АО НК «КазМунайГаз»
Специальная рабочая группа «КазМунайГаза» ежедневно проводит выезды на предприятия города, встречи с трудовыми коллективами, где заслушиваются жалобы и пожелания работников. Кроме того, специалисты КМГ проверяют отчётную документацию по линии финансово-хозяйственной деятельности.

В ходе ночных проверок обнаружены случаи отсутствия персонала на рабочих местах, невыполнения трудовых обязанностей во время ночной смены, использования кустарных и самодельных инструментов и материалов, в том числе на пожароопасных участках. Также обнаружены факты табелирования рабочего времени сверх фактически отработанного времени.

Зафиксированы два факта трудоустройства лиц, которые за всё время работы не появлялись на рабочем месте.

- Имеются случаи, когда работники «узкого» профиля принимаются на работу, а затем в течение одного месяца переводятся на другие позиции. К примеру, в прошлом году соискатель был принят в компанию электрогазосварщиком 3 разряда и уже через месяц был переведён на позицию машиниста экскаватора 5 разряда. При этом в карточке стажировки сотрудника стоит оценка «недопуск», - говорится в заявлении АО НК «КазМунайГаз».

Также по итогам проверки обнаружены несоответствия в части движения труб и трубной продукции за 2019-2021 годы. В частности, имеются расхождения и несоответствия в учёте и фиксации в специальном программном обеспечении, создающие предпосылки к манипулированию данными. Так, при поступлении насосно-компрессорные трубы и штанги принимаются от поставщиков в тоннах, а при их перемещении на производство переводятся в штуки, что серьёзно затрудняет последующую проверку фактического использования продукции.

- Помимо того, будет проведена дополнительная проверка обоснованности занижения ОМГ срока службы полезного использования/эксплуатации нефтескважинных труб с 7 до 2,5 лет. Вызывает вопросы накопление по состоянию на 31 декабря 2022 года использованных нефтескважинных труб на сумму 26 млрд тенге. Установление причин накопления, несвоевременной реализации металлолома и соответствующие выводы будут подготовлены по окончанию детальной проверки, - заключили в Нацкомпании.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика