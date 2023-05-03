«Отсутствие на рабочих местах»: нарушения выявили в АО «Озенмунайгаз» и подрядных организациях

Специальная рабочая группа «КазМунайГаза» ежедневно проводит выезды на предприятия города, встречи с трудовыми коллективами, где заслушиваются жалобы и пожелания работников. Кроме того, специалисты КМГ проверяют отчётную документацию по линии финансово-хозяйственной деятельности.



В ходе ночных проверок обнаружены случаи отсутствия персонала на рабочих местах, невыполнения трудовых обязанностей во время ночной смены, использования кустарных и самодельных инструментов и материалов, в том числе на пожароопасных участках. Также обнаружены факты табелирования рабочего времени сверх фактически отработанного времени.



Зафиксированы два факта трудоустройства лиц, которые за всё время работы не появлялись на рабочем месте.



- Имеются случаи, когда работники «узкого» профиля принимаются на работу, а затем в течение одного месяца переводятся на другие позиции. К примеру, в прошлом году соискатель был принят в компанию электрогазосварщиком 3 разряда и уже через месяц был переведён на позицию машиниста экскаватора 5 разряда. При этом в карточке стажировки сотрудника стоит оценка «недопуск», - говорится в заявлении АО НК «КазМунайГаз».



Также по итогам проверки обнаружены несоответствия в части движения труб и трубной продукции за 2019-2021 годы. В частности, имеются расхождения и несоответствия в учёте и фиксации в специальном программном обеспечении, создающие предпосылки к манипулированию данными. Так, при поступлении насосно-компрессорные трубы и штанги принимаются от поставщиков в тоннах, а при их перемещении на производство переводятся в штуки, что серьёзно затрудняет последующую проверку фактического использования продукции.



- Помимо того, будет проведена дополнительная проверка обоснованности занижения ОМГ срока службы полезного использования/эксплуатации нефтескважинных труб с 7 до 2,5 лет. Вызывает вопросы накопление по состоянию на 31 декабря 2022 года использованных нефтескважинных труб на сумму 26 млрд тенге. Установление причин накопления, несвоевременной реализации металлолома и соответствующие выводы будут подготовлены по окончанию детальной проверки, - заключили в Нацкомпании.