Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Мая
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 442.52 KZT
  • €1 = 488.54 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 8

Сколько будет стоить товарный газ в Казахстане и в Мангистау в ближайшие пять лет

Министерство энергетики разработало проект приказа «Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК», которым предусматривается повышение цен на сырье с 1 июля 2023 года. Соответствующий проект опубликован на портале «Открытые нормативно правовые акты». Новые цены будут действовать до конца июня 2028 года.

Фото Neftegaz.RU
В Мангистауской области цена на газ для населения составит 18 300 тенге. Эта стоимость не будет увеличиваться до конца июня 2028 года. Самая высокая предельная цена будет действовать в Астане, Акмолинской, Карагандинской и Улытауской областях – 29 629 тенге. К концу июня 2028 года она вырастет до 36 216 тенге.

Предельный минимальный уровень оптовой цены на газ будет действовать в Восточно-Казахстанской области (7563 тенге) и не будет меняться в сторону увеличения в ближайшие несколько лет.

В Атырауской области предельная цена на газ составляет 9643 тенге за тысячу кубических метров, и к лету 2028 года она вырастет до 11 427 тенге.

Для потребителей Актюбинской области предельная оптовая цена утверждена в размере 8 478 тенге, а к лету 2027 года она увеличится до 14 828 тенге.

На территории Алматы, Алматинской и Жетысуской областях стоимость газа с 1 июля 2023 года составит 25 775 тенге и вырастет до 44 482 тенге к 2028 году.

Сколько будет стоить товарный газ в Казахстане и в Мангистау в ближайшие пять лет


Как отмечает автор телеграм-канала Energy Analytics Абзал Нарымбетов, повышение цен на газ обусловлено тем, что на данный момент в Казахстане цена на газ на внутреннем рынке остаётся одной из наиболее низких в мире. Поэтому, чтобы поставщики не работали себе в убыток, цена будет повышаться.

Повышение предельных оптовых цен будет влиять и на розничные цены, подчеркивает эксперт.

«Экспорт газа уменьшается, увеличивается потребление на внутреннем рынке. Если раньше QazaqGaz, экспортируя большую часть газа в Китай, получал выручку, то сейчас,чем больше спроса на внутреннем рынке, тем больше убытки. И решением этой проблемы будет реформа ценообразования на газ по всей стране», - говорит он.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика