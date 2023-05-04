Сколько будет стоить товарный газ в Казахстане и в Мангистау в ближайшие пять лет

В Мангистауской области цена на газ для населения составит 18 300 тенге. Эта стоимость не будет увеличиваться до конца июня 2028 года. Самая высокая предельная цена будет действовать в Астане, Акмолинской, Карагандинской и Улытауской областях – 29 629 тенге. К концу июня 2028 года она вырастет до 36 216 тенге.Предельный минимальный уровень оптовой цены на газ будет действовать в Восточно-Казахстанской области (7563 тенге) и не будет меняться в сторону увеличения в ближайшие несколько лет.В Атырауской области предельная цена на газ составляет 9643 тенге за тысячу кубических метров, и к лету 2028 года она вырастет до 11 427 тенге.Для потребителей Актюбинской области предельная оптовая цена утверждена в размере 8 478 тенге, а к лету 2027 года она увеличится до 14 828 тенге.На территории Алматы, Алматинской и Жетысуской областях стоимость газа с 1 июля 2023 года составит 25 775 тенге и вырастет до 44 482 тенге к 2028 году.Как отмечает автор телеграм-канала Energy Analytics, повышение цен на газ обусловлено тем, что на данный момент в Казахстане цена на газ на внутреннем рынке остаётся одной из наиболее низких в мире. Поэтому, чтобы поставщики не работали себе в убыток, цена будет повышаться.Повышение предельных оптовых цен будет влиять и на розничные цены, подчеркивает эксперт.«Экспорт газа уменьшается, увеличивается потребление на внутреннем рынке. Если раньше QazaqGaz, экспортируя большую часть газа в Китай, получал выручку, то сейчас,чем больше спроса на внутреннем рынке, тем больше убытки. И решением этой проблемы будет реформа ценообразования на газ по всей стране», - говорит он.