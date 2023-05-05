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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:00

Просмотров: 374

Больше 3 миллирдов выделит Правительство на обеспечение теплом и газом жителей Актау и близлежащих сел

Правительство РК выделяет из своего резерва три миллиарда 695 миллионов 925 тысяч тенге на завершение строительства магистрального газопровода с установкой автоматизированной газораспределительной станции от газопровода «Жанаозен-Актау». Соответствующее постановление подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. Об этом сообщила пресс-секретарь Премьер-Министра РК Динара Алимова.

Иллюстративное фото
Динара Алимова отметила, что в настоящее время северная часть Актау активно развивается. В частности, ведется строительство многоэтажных жилых домов и социальных объектов. В целях теплоснабжения расширяемой части города в текущем году планируется установить ряд блочно-модульных котлов и построить две новые котельные. Новые энергоисточники будут работать на газе, в связи с чем крайне требуется расширение соответствующей инфраструктуры.

Больше 3 миллирдов выделит Правительство на обеспечение теплом и газом жителей Актау и близлежащих сел


- В целом новый газопровод протяженностью 52 километра позволит обеспечить теплом и товарным газом порядка 150 тысяч жителей новых микрорайонов города Актау, сел Кызылтобе, Даулет и Баянды Мунайлинского района, а также Акшукур и Саина Шапагатова Тупкараганского района. Его строительство ведется в рамках развития внешней инфраструктуры Каспийского энергетического хаба, - сказала Динара Алимова.



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Комментарии ( 1 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 15:53
Ну по идее, сначала должны делать инфраструктуру, а потом застраивать, но у нас же много что как бы через так сказать "заднее число" или в "обратку" делается. Вон новость в тему тоже, конструкторы и другие машины как бы нельзя не по закону было, но как оказалось можно, но опять задним числом, только тем кто до 1го сентября успел узнать секрет Ванги или Правительства, вот. chih
Цены на недра принадлежащие народу по конституции подымут, теперь можно и газом обеспечить, и трубопровод построить за народные средства, также? Аж больше чем целых 3 ярда вернуться в Мангистау в качестве вложений в инфраструктуру, создании рабочих мест и благоустройства кого-то конкретно. Стесьняюсь спросить даже после такого подарка, а сколько вообще граждане и предприятия Мангистауской области отчисляют в бюджет в год то? Ну просто чтоб понимать, может так мало, поэтому так долго приходится ждать и все делать "задним числом" только? look
 
 

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