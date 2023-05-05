Больше 3 миллирдов выделит Правительство на обеспечение теплом и газом жителей Актау и близлежащих сел

Динара Алимова отметила, что в настоящее время северная часть Актау активно развивается. В частности, ведется строительство многоэтажных жилых домов и социальных объектов. В целях теплоснабжения расширяемой части города в текущем году планируется установить ряд блочно-модульных котлов и построить две новые котельные. Новые энергоисточники будут работать на газе, в связи с чем крайне требуется расширение соответствующей инфраструктуры.- В целом новый газопровод протяженностью 52 километра позволит обеспечить теплом и товарным газом порядка 150 тысяч жителей новых микрорайонов города Актау, сел Кызылтобе, Даулет и Баянды Мунайлинского района, а также Акшукур и Саина Шапагатова Тупкараганского района. Его строительство ведется в рамках развития внешней инфраструктуры Каспийского энергетического хаба, - сказала Динара Алимова.