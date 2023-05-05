Общественники о росте цен на электроэнергию: В Мангистау тариф будет одним из самых высоких по стране

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Лариса Перминова, член инициативной группы по вопросам тарифообразования, отметила, что конечный тариф для потребителей вырастет в несколько раз, так как вслед за ТОО «МАЭК» (энергопроизводящей организацией) тарифы поднимутся также и у энергопередающей и снабжающих (ЭСО) организаций.
- Я уверена, что в июле население будет шокировано, получив жировки за электроэнергию. Сейчас конечный тариф составляет 19,88 тенге с НДС. С 1 июня тариф только у «МАЭКа» поднимется до 18,68 тенге за кВтч плюс прибавим 0,56 тенге ВИЭ (возобновляемые источники энергии), которые мы также платим. В итоге мы получаем 19,24 тенге - это без НДС (и 21,55 тенге с НДС). А еще к этому тарифу необходимо будет прибавить тарифы энергопередающей за транспортировку и снабжающей организации. Тариф для конечного потребителя примерно подниметесь до 27–29 тенге за кВтч. Вслед за ТОО «МАЭК», скорее всего, поднимут свои тарифы транспортирующие организации и ЭСО. К концу года население будет просто в шоке от «бешеного» тарифа, потому что Минэнерго предлагает еще повышение стоимости товарного газа на 10 процентов. Это потянет за собой увеличение тарифа на тепло и все виды воды. В Мангистауской области предельный тариф будет одним из самых высоких по стране. На сегодняшний день уже народ страдает от повышения цен на продукты. Зарплаты у людей не растут как тарифы, они остаются на прежнем низком уровне, - говорит Лариса Перминова.
Лариса Перминова отметила, что ТОО «МАЭК» ежегодно «кормит» население обещаниями сделать модернизацию и поднимает тарифы, но в результате, по мнению общественницы, деньги утекают в никуда.
- Мы устали слушать от властей и «МАЭКа» «сказки» про модернизацию предприятия. Это хамство и вранье. Этого никогда не будет. Только одни обещания, результатов нет. Комбинат на протяжении нескольких лет находится в ужасном, плачевном состоянии, его полностью нужно модернизировать, но деньги выделяются только на текущие ремонты. В очередной раз они хотят за счет населения решить проблемы, которые годами не решались. За счет тарифа они хотят не только провести модернизацию, но и поднять зарплаты сотрудникам. Ранее нам говорили, что на модернизацию выделять 70 процентов денег из республиканского бюджета, еще по 15 процентов от акимата региона и «МАЭКа». Но, в результате мы видим, что все решили сделать за счет простых граждан, - отметила Лариса Перминова.
Общественный деятель отметила, что после поднятия тарифа на электроэнергию все юридические лица, предприниматели вынуждены будут поднять цены на товары народного потребления, на продукты, на все услуги.
- Ни к чему хорошему это не приведет. Автоматически цены пойдут вверх на все, - отметила Лариса Перминова.
Еще один общественный деятель Фарид Кинаятов отметил, что плановое повышение тарифа происходит регулярно, но ситуация только ухудшается.
- Население будет против. Во-первых, население не получает качественные услуги. Черная питьевая вода. Отсутствие горячей воды. И слабый напор. Прибавьте к этому низкий доход населения, и в итоге мы получаем то, что вынуждены платить за несуществующие услуги почти треть своего дохода. Но не платить население не может, так как это грозит проблемами перед законодательством, порочный круг, - говорит общественник.
По словам Фарида Кинаятова, расчет тарифа всегда вызывал у населения много вопросов. И по его мнению, «МАЭК» не имеет никакого основания для его повышения.
- Приведу пример: как сказано в законодательстве, единственной причиной для повышения может служить только удорожание энергоресурсов. Но на деле «МАЭК» нам все время тычет какими-то доводами, к примеру, изношенность оборудования (что тоже сомнительно) и дебиторская задолженность, что никак не влияет на то, чтобы включать их внутренние проблемы в тариф. Согласен с одним фактором, что подорожал газ, но он подорожал на 10 процентов, и эту разницу с лихвой покрывают субсидии, которые они получают на постоянной основе. И к тому же, общественники доказали, что «МАЭК» получает газ по 16 000 за кубометр, в то время как остальные города на западе получают по 8 000 тенге за куб. То есть, если ссылаться на энергоресурс, то тариф оказывается можно даже снизить, если разобраться, почему именно «МАЭК» получает газ по завышенным ценам, - отметил Фарид Кинаятов.
Напомним, Министерство энергетики РК разработало и вынесло на публичное обсуждение проект поправок в приказ «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию». Согласно проекту, Минэнерго пересмотрит предельные тарифы энергопроизводящих организаций и введет в действие с 1 июня 2023 года. Заявки на корректировку предельных тарифов подали 27 энергопроизводящих организаций из 47, в том числе и ТОО «МАЭК».
- Я уверена, что в июле население будет шокировано, получив жировки за электроэнергию. Сейчас конечный тариф составляет 19,88 тенге с НДС. С 1 июня тариф только у «МАЭКа» поднимется до 18,68 тенге за кВтч плюс прибавим 0,56 тенге ВИЭ (возобновляемые источники энергии), которые мы также платим. В итоге мы получаем 19,24 тенге - это без НДС (и 21,55 тенге с НДС). А еще к этому тарифу необходимо будет прибавить тарифы энергопередающей за транспортировку и снабжающей организации. Тариф для конечного потребителя примерно подниметесь до 27–29 тенге за кВтч. Вслед за ТОО «МАЭК», скорее всего, поднимут свои тарифы транспортирующие организации и ЭСО. К концу года население будет просто в шоке от «бешеного» тарифа, потому что Минэнерго предлагает еще повышение стоимости товарного газа на 10 процентов. Это потянет за собой увеличение тарифа на тепло и все виды воды. В Мангистауской области предельный тариф будет одним из самых высоких по стране. На сегодняшний день уже народ страдает от повышения цен на продукты. Зарплаты у людей не растут как тарифы, они остаются на прежнем низком уровне, - говорит Лариса Перминова.
Лариса Перминова отметила, что ТОО «МАЭК» ежегодно «кормит» население обещаниями сделать модернизацию и поднимает тарифы, но в результате, по мнению общественницы, деньги утекают в никуда.
- Мы устали слушать от властей и «МАЭКа» «сказки» про модернизацию предприятия. Это хамство и вранье. Этого никогда не будет. Только одни обещания, результатов нет. Комбинат на протяжении нескольких лет находится в ужасном, плачевном состоянии, его полностью нужно модернизировать, но деньги выделяются только на текущие ремонты. В очередной раз они хотят за счет населения решить проблемы, которые годами не решались. За счет тарифа они хотят не только провести модернизацию, но и поднять зарплаты сотрудникам. Ранее нам говорили, что на модернизацию выделять 70 процентов денег из республиканского бюджета, еще по 15 процентов от акимата региона и «МАЭКа». Но, в результате мы видим, что все решили сделать за счет простых граждан, - отметила Лариса Перминова.
Общественный деятель отметила, что после поднятия тарифа на электроэнергию все юридические лица, предприниматели вынуждены будут поднять цены на товары народного потребления, на продукты, на все услуги.
- Ни к чему хорошему это не приведет. Автоматически цены пойдут вверх на все, - отметила Лариса Перминова.
Еще один общественный деятель Фарид Кинаятов отметил, что плановое повышение тарифа происходит регулярно, но ситуация только ухудшается.
- Население будет против. Во-первых, население не получает качественные услуги. Черная питьевая вода. Отсутствие горячей воды. И слабый напор. Прибавьте к этому низкий доход населения, и в итоге мы получаем то, что вынуждены платить за несуществующие услуги почти треть своего дохода. Но не платить население не может, так как это грозит проблемами перед законодательством, порочный круг, - говорит общественник.
По словам Фарида Кинаятова, расчет тарифа всегда вызывал у населения много вопросов. И по его мнению, «МАЭК» не имеет никакого основания для его повышения.
- Приведу пример: как сказано в законодательстве, единственной причиной для повышения может служить только удорожание энергоресурсов. Но на деле «МАЭК» нам все время тычет какими-то доводами, к примеру, изношенность оборудования (что тоже сомнительно) и дебиторская задолженность, что никак не влияет на то, чтобы включать их внутренние проблемы в тариф. Согласен с одним фактором, что подорожал газ, но он подорожал на 10 процентов, и эту разницу с лихвой покрывают субсидии, которые они получают на постоянной основе. И к тому же, общественники доказали, что «МАЭК» получает газ по 16 000 за кубометр, в то время как остальные города на западе получают по 8 000 тенге за куб. То есть, если ссылаться на энергоресурс, то тариф оказывается можно даже снизить, если разобраться, почему именно «МАЭК» получает газ по завышенным ценам, - отметил Фарид Кинаятов.
Напомним, Министерство энергетики РК разработало и вынесло на публичное обсуждение проект поправок в приказ «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию». Согласно проекту, Минэнерго пересмотрит предельные тарифы энергопроизводящих организаций и введет в действие с 1 июня 2023 года. Заявки на корректировку предельных тарифов подали 27 энергопроизводящих организаций из 47, в том числе и ТОО «МАЭК».