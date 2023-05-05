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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:45

Просмотров: 496

Общественники о росте цен на электроэнергию: В Мангистау тариф будет одним из самых высоких по стране

Общественные деятели региона раскритиковали проект поправок в приказ «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию», согласно которому ТОО «МАЭК» планирует поднять тариф с 14,87 до 18,68 тенге за кВт/ч.

Иллюстративное фото golos-naroda.k
Лариса Перминова, член инициативной группы по вопросам тарифообразования, отметила, что конечный тариф для потребителей вырастет в несколько раз, так как вслед за ТОО «МАЭК» (энергопроизводящей организацией) тарифы поднимутся также и у энергопередающей и снабжающих (ЭСО) организаций.

- Я уверена, что в июле население будет шокировано, получив жировки за электроэнергию. Сейчас конечный тариф составляет 19,88 тенге с НДС. С 1 июня тариф только у «МАЭКа» поднимется до 18,68 тенге за кВтч плюс прибавим 0,56 тенге ВИЭ (возобновляемые источники энергии), которые мы также платим. В итоге мы получаем 19,24 тенге - это без НДС (и 21,55 тенге с НДС). А еще к этому тарифу необходимо будет прибавить тарифы энергопередающей за транспортировку и снабжающей организации. Тариф для конечного потребителя примерно подниметесь до 27–29 тенге за кВтч. Вслед за ТОО «МАЭК», скорее всего, поднимут свои тарифы транспортирующие организации и ЭСО. К концу года население будет просто в шоке от «бешеного» тарифа, потому что Минэнерго предлагает еще повышение стоимости товарного газа на 10 процентов. Это потянет за собой увеличение тарифа на тепло и все виды воды. В Мангистауской области предельный тариф будет одним из самых высоких по стране. На сегодняшний день уже народ страдает от повышения цен на продукты. Зарплаты у людей не растут как тарифы, они остаются на прежнем низком уровне, - говорит Лариса Перминова.

Лариса Перминова отметила, что ТОО «МАЭК» ежегодно «кормит» население обещаниями сделать модернизацию и поднимает тарифы, но в результате, по мнению общественницы, деньги утекают в никуда.

- Мы устали слушать от властей и «МАЭКа» «сказки» про модернизацию предприятия. Это хамство и вранье. Этого никогда не будет. Только одни обещания, результатов нет. Комбинат на протяжении нескольких лет находится в ужасном, плачевном состоянии, его полностью нужно модернизировать, но деньги выделяются только на текущие ремонты. В очередной раз они хотят за счет населения решить проблемы, которые годами не решались. За счет тарифа они хотят не только провести модернизацию, но и поднять зарплаты сотрудникам. Ранее нам говорили, что на модернизацию выделять 70 процентов денег из республиканского бюджета, еще по 15 процентов от акимата региона и «МАЭКа». Но, в результате мы видим, что все решили сделать за счет простых граждан, - отметила Лариса Перминова.

Общественный деятель отметила, что после поднятия тарифа на электроэнергию все юридические лица, предприниматели вынуждены будут поднять цены на товары народного потребления, на продукты, на все услуги.

- Ни к чему хорошему это не приведет. Автоматически цены пойдут вверх на все, - отметила Лариса Перминова.

Еще один общественный деятель Фарид Кинаятов отметил, что плановое повышение тарифа происходит регулярно, но ситуация только ухудшается.

- Население будет против. Во-первых, население не получает качественные услуги. Черная питьевая вода. Отсутствие горячей воды. И слабый напор. Прибавьте к этому низкий доход населения, и в итоге мы получаем то, что вынуждены платить за несуществующие услуги почти треть своего дохода. Но не платить население не может, так как это грозит проблемами перед законодательством, порочный круг, - говорит общественник.

По словам Фарида Кинаятова, расчет тарифа всегда вызывал у населения много вопросов. И по его мнению, «МАЭК» не имеет никакого основания для его повышения.

- Приведу пример: как сказано в законодательстве, единственной причиной для повышения может служить только удорожание энергоресурсов. Но на деле «МАЭК» нам все время тычет какими-то доводами, к примеру, изношенность оборудования (что тоже сомнительно) и дебиторская задолженность, что никак не влияет на то, чтобы включать их внутренние проблемы в тариф. Согласен с одним фактором, что подорожал газ, но он подорожал на 10 процентов, и эту разницу с лихвой покрывают субсидии, которые они получают на постоянной основе. И к тому же, общественники доказали, что «МАЭК» получает газ по 16 000 за кубометр, в то время как остальные города на западе получают по 8 000 тенге за куб. То есть, если ссылаться на энергоресурс, то тариф оказывается можно даже снизить, если разобраться, почему именно «МАЭК» получает газ по завышенным ценам, - отметил Фарид Кинаятов.

Напомним, Министерство энергетики РК разработало и вынесло на публичное обсуждение проект поправок в приказ «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию». Согласно проекту, Минэнерго пересмотрит предельные тарифы энергопроизводящих организаций и введет в действие с 1 июня 2023 года. Заявки на корректировку предельных тарифов подали 27 энергопроизводящих организаций из 47, в том числе и ТОО «МАЭК».



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Комментарии ( 5 )

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Sportikus (Посетители) Сегодня, 16:22
Надо срочно провести проверку МАЭКа и всех подрядных компашек, проверку по типу той, что сейчас происходит в КМГ.
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 16:09
Да блин они уже задолбали, в МАЭК один умнее другого, и знают только лишь бы повышать devil
 
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Dimko (Посетители) Сегодня, 16:09
Это мы еще на газу работаем на самом дешевом...хотят сверхприбыли просто.
 
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Ed Word (Посетители) Сегодня, 16:04
Правительство молодцы, они очень эффективные управленцы знают как дыры латать, особенно в карманах бюджета и не только. И вообще мы уже не те слабоэффективные, мы уже все подняли свою эффективность, поэтому выбрали такой эффективный мажилис который согласовал Премьера и его новое эффективное правительство. В этой связи, можно не только цена на все поднять, но и нам всем сразу поднять оклады на 25 процентов и чтобы компенсировать цепное повышение, ввести коэффициент за вредность, а то кто-то вредничать может начать опять, премьеру так не кажется?

Но вообще то, замеченно, что каждый раз одно и тоже, надо повысить цены чтобы ремонтировать и обновлять производственную инфраструктуру, а заканчивается все тем что износ растет, цены опять повышаются, а деньги куда то деваются.
А с учетом что МАЭК сейчас перешел под государственное управление, то и по сути содержится на бюджетные средства, и удивительно то что увеличение в государственном предприятии будет выше чем в среднем по республике, т.е. дважды оплачивается народом, мало бюджетных платежей, еще и здесь напрягитесь и оплатите. А Вы не хотите спросить у народа что думают, отчитаться перед народом куда были потрачены предыдущие средства и кто за что ответил? Может тогда народ поймет что реально есть новый Казахстан, новый справедливый путь и подходы управления, а не просто односторонний рупор вещания типа чиновников и их экспертов? Мир всем!
 
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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 15:56
Молодцы Общественники! Полностью соглашаюсь и подписываюсь под каждым Вашим словом!!! bravo
 
 

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