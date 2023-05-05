Пациентка была в сознании: уникальную операцию на сердце провели в Мангистау

Критический аортальный стеноз - диагноз, который поставили жительнице Мангистау. Это сердечная патология, которая проявляется сужением аортального клапана, что затрудняет отток крови из левого желудочка. Сегодня, как говорят медики, это одно из самых распространенных сердечных заболеваний. Сопровождалась болезнь на протяжении многих лет головными болями у пациентки, приступами удушья, быстрой утомляемостью и обмороками. Единственным спасением для женщины было хирургическое вмешательство. Но, по словам врачей, были нюансы. Из-за сопутствующих заболеваний и возраста был высокий риск осложнений при операции на открытом сердце.- В ходе медицинского обследования у пациентки 1947 года рождения был выявлен критический стеноз аортального клапана. Учитывая множество сопутствующих заболеваний - хроническая почечная недостаточность, заболевание легких (в виде хронической обструктивной болезни легких), низкая фракция выброса (сниженная сократительная функция сердца), была большая опасность брать пациентку на операцию открытым путем. Поэтому было решено провести эндоваскулярную имплантацию аортального клапана. В рамках мастер-класса совместно с нашими коллегами из АО «Национальный научный кардиохирургический центр» - заведующим отделом интервенционной кардиологии и радиологии Сериком Алимбаевым и заведующим лабораторией катетеризации Абдурашидом Мусаевым, а также интервенционным кардиологом Мангистауской областной многопрофильной больницы Абаем Казиевым и кардиохирургом Ерболатом Абдикеровым была проведена успешная эндоваскулярная имплантация аортального клапана (операция TAVI). Это операция по замене клапана сердца на искусственный, который сможет и дальше позволять работать сердцу в нормальном режиме, - рассказал руководитель кардиохирургического центра Мангистауской областной многопрофильной больницы Талгат Жакиев.Операцию врачи провели через небольшой разрез в области бедра. Сам процесс установки сердечного клапана через артерию кажется фантастическим.Самораскрывающийся клапан последнего поколения Evolut R («Medtronic») американского производства представляет собой нитиноловый самораскрывающийся каркас - сплав никеля и титана, к которому пришиты три створки из перикарда. Протез в сложенном состоянии под воздействием температуры тела в течение 15 минут принимает нужную форму, восстанавливая кровоток. Стоимость одного импланта – 6,5 миллиона тенге.- Вся операция проводится на работающем сердце, без аппарата искусственного кровоснабжения, в отличие от манипуляции на открытом сердце. Пациентка была в сознании, под местной анестезией. Таким образом, нам не приходилось останавливать сердце и рисковать, что в случае с пожилыми пациентами особенно опасно. Уникальность клапана в том, что во время операции вся работа размеренная. Этот клапан, несмотря на стеноз, через себя пропускает кровь и не останавливает кровообращение. А это очень важный момент, потому что миллиметры играют очень большую роль. Поверх старого клапана мы установили новый, со створками, которые раскрываются и закрываются, чтобы пропускать кровь. Благодаря сплоченной работе наших коллег операция прошла успешно. Пациентка чувствует себя хорошо, - сказал Талгат Базылбекович.В МОМБ отметили, что операция без единого разреза в области сердца продлилась 45 минут. Период восстановления короткий - буквально в течение недели пациентка будет выписана домой и вернется к обычной полноценной жизни. Эта операция проводится бесплатно в рамках средств Фонда социального медицинского страхования. В планах у МОМБ увеличение количества подобных операций.