В Актау участок центральной дороги у Вечного огня перекроют 8 и 9 мая

Иллюстративное фото
Участок автомобильной дороги между монументом «Вечный огонь» и областным музыкально-драматическим театром им. Н.Жантурина временно перекроют.
- Сообщаем о том, что в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы 8 мая с 18:00 до 20:00, а также 9 мая с 09:00 до 13:00 и вечером с 19:00 до 21:00 дорогу перекроют, - сообщили в акимате Актау.
Напомним, в связи с проведением велопробега «Тour de Bozjyra» в Актау 6 мая временно перекроют часть дороги между зданием акимата Актау и парком «Акбота».
- Сообщаем о том, что в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы 8 мая с 18:00 до 20:00, а также 9 мая с 09:00 до 13:00 и вечером с 19:00 до 21:00 дорогу перекроют, - сообщили в акимате Актау.
Напомним, в связи с проведением велопробега «Тour de Bozjyra» в Актау 6 мая временно перекроют часть дороги между зданием акимата Актау и парком «Акбота».
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