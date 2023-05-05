В Актау на 12 дней отключат горячую воду

Горячей воды в Актау не будет с 10 по 22 мая.



- В связи с подготовкой и проведением гидравлических испытаний тепловых сетей 10 мая будет отключено горячее водоснабжение в областном центре с 09:00. Работы будут проводиться до 20:00 22 мая. Приносим свои извинения за временные неудобства, - сообщает ТОО «МАЭК».