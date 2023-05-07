Полицейских наградили в Актау

К памятнику сотрудникам ОВД, погибшим при исполнении служебного долга, возложили цветы начальник департамента полиции Аян Дуйсембаев, ветераны и личный состав ведомства. В честь героически погибших была объявлена минута молчания.От имени министра внутренних дел генерал-полковника полиции Марата Ахметжанова 11 мангистауских полицейских получили очередные и специальные досрочные звания. Два сотрудника получили медали, восемь сотрудников - нагрудные знаки. 10 сотрудникам вручили грамоты и благодарственные письма.