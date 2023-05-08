Названы самые частые нарушения ПДД водителями Мангистау

За четыре месяца этого года инспекторами патрульной полиции на дорогах области выявлено 34 737 административных правонарушений.



Самые грубые нарушения - это проезд на запрещающий сигнал светофора (620 водителей) - статья 599 КоАП РК и управление автомобилем в нетрезвом состоянии (282 водителя) - статья 608 КоАП РК.



Самым частым нарушением стало пользование мобильным телефоном за рулем - 3 654 водителя (статья 591 КоАП РК).



За рулем без ремней безопасности передвигались 6 323 водителя (статья 593 КоАП РК).



К ответственности привлечены 3 519 водителей, которые были без прав (включая все статьи 612 КоАП РК).



На полосу встречного движения выехали 26 водителей (статья 596 КоАП РК).



За непропуск пешехода с начала года составлен административный протокол на 494 автомобилистов (статья 600 КоАП РК).



За этот же период около 4000 пешеходов перешли в неположенном месте (статья 615 КоАП РК).



Полиция предупреждает водителей о необходимости быть внимательными к пешеходам, особенно в темное время суток. При приближении к «зебре» необходимо снижать скорость, особенно в местах, где, возможно, неожиданно могут выбежать дети.