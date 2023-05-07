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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 17:20

Просмотров: 999

Насколько подорожали овощи в Мангистау

В среднем по стране цены на овощи выросли почти на шесть процентов за год, согласно данным проекта по мониторингу экономики Казахстана.

Фото из доступных источников
За два месяца текущего года заметно вырос импорт таких овощей, как столовая свекла и баклажаны. В свою очередь, сократился в годовой динамике импорт перца, репчатого лука, капусты, картофеля, помидоров, столовой моркови, огурцов и чеснока.

Среди основных видов овощей импорт в Казахстан в разы превышал экспорт из страны по таким овощам, как капуста (в 81,3 раза), перец (в 13 раз), огурцы (в 7,3 раза), помидоры (в 4,5 раза), столовая морковь (в 5,6 раза) и чеснок (в 2,9 раза). Что же касается овощей, по которым экспорт из РК превысил импорт в страну, то это репчатый лук (сразу в 1,6 тысяч раз) и картофель (в 39,4 раза).

Тем временем в стране наблюдается резкое подорожание репчатого лука (на 55,1 процента за год, до 182 тенге за килограмм), огурцов (на 40,9 процента, до 1,1 тысячи тенге за килограмм), помидоров (на 13,2 процента, до 1,1 тысячи тенге). Также выросла стоимость свеклы (на 2,9 процента, до 264 тенге).

Цены на картофель, наоборот, снизились на 7,6 процента за год, до 157 тенге за килограмм. Подешевели также морковь (на 11,9 процента, до 153 тенге за килограмм) и белокочанная капуста (на 51,1 процента, до 118 тенге за килограмм).

Насколько подорожали овощи в Мангистау


В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Алматинской области: сразу плюс 26,4 процента. Следом за ней Атырауская - (плюс 19,7 процента) и Туркестанская - (плюс 14,2 процента) области.

В Мангистауской же области стоимость поднялась на 11,8 процента.

Наименьший годовой рост цен зафиксирован в Абайской области: на 1,5 процента.

Наибольшее удешевление отмечено в Павлодарской (на 7,6 процента), Актюбинской (на 7,2 процента) и Жамбылской (на 5,1 процента) областях.



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Комментарии ( 2 )

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ZOLO (Посетители) Вчера, 21:00
огурцы упали по 150тенге принимают оптовая цена .
 
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Жанар (Посетители) Вчера, 19:06
Насколько подорожали овощи в Мангистау.

НА!, очень много!, особенно перед праздником... И!, ваша статистика не реально правильная... prey

Все мы ходим под богом.
 
 

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