Вагон стал сценой: юные домбристы из Мангистау удивили пассажиров поезда

Кадр видеоролика
Ребята исполнили куй в плацкартном вагоне, захватив внимание пассажиров, а также пользователей соцсетей, которым понравился перформанс подростков. За несколько дней ролик посмотрели сотни тысяч раз, передаёт Tengritravel.kz.
"Какие молодцы", "Хорошо сыграли", "Какое это счастье, быть свидетелем такого выступления, повезло пассажирам", "Как играют", - пишут пользователи соцсети под постом.
Как рассказала директор школы искусств Мунайлинского района Мангистауской области Гульмира Даулетова, на видео - ее ученики.
- 29 апреля проходил республиканский конкурс молодых исполнителей народных инструментов в Актобе. Наш оркестр получил Гран-при. В конкурсе участвовали 37 коллективов. Поехали мы на поезде, а чтобы скоротать время, дети все время музицировали, играли произведения. Пассажиры слушали, аплодировали и радовались такому развлечению в дороге, - поделилась она.
"Какие молодцы", "Хорошо сыграли", "Какое это счастье, быть свидетелем такого выступления, повезло пассажирам", "Как играют", - пишут пользователи соцсети под постом.
Как рассказала директор школы искусств Мунайлинского района Мангистауской области Гульмира Даулетова, на видео - ее ученики.
- 29 апреля проходил республиканский конкурс молодых исполнителей народных инструментов в Актобе. Наш оркестр получил Гран-при. В конкурсе участвовали 37 коллективов. Поехали мы на поезде, а чтобы скоротать время, дети все время музицировали, играли произведения. Пассажиры слушали, аплодировали и радовались такому развлечению в дороге, - поделилась она.
@ramgera Адай күйін шырқап берді #рекомендации❤️ #хочуврек ♬ оригинальный звук - ●R.S.T●
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