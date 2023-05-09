В пограничном управлении Бейнеу призывники приняли военную присягу

Новобранцы, призванные на военную службу весной этого года, призваны из Актюбинской, Атырауской, Туркестанской и Мангистауской областей.



С памятным событием новобранцев поздравил полковник Санат Жуманов, начальника департамента Пограничной службы КНБ РК Мангистауской области.



- Поздравляю всех призывников с принятием военной присяги. Дорогие новобранцы, дав клятву на верность Родине, вы становитесь настоящими военнослужащими, и теперь ваш долг - свято соблюдать Конституцию и законы страны, добросовестно изучать военное дело, хранить и приумножать боевые традиции, - подчеркнул Санат Жуманов.



На церемонии принятия присяги присутствовали представители местных исполнительных органов и общественности, ветераны Пограничной службы и воины-интернационалисты, а также родные и близкие военнослужащих.



Новобранцев с принятием присяги поздравил и полковник запаса Владимир Колпаков, председатель областного филиала республиканского общественного объединения ветеранов-пограничников «Застава Тарландары».



- Охрана Государственной границы доверяется самым лучшим и ответственным воинам, поэтому ветераны Пограничной службы КНБ верят, что вы, молодые солдаты и матросы, с честью будете выполнять воинский долг и добросовестно охранять границу страны, - сказал Владимир Колпаков.



Приняв присягу, новобранцы приступят к освоению военно-учетных специальностей, необходимых для защиты рубежей страны. В течение двух месяцев они буду постигать азы пограничного мастерства, после чего будут направлены в пограничные отделения и на сторожевые корабли для охраны Государственной границы Республики Казахстан.



- Стоит отметить, что в целях быстрой адаптации к воинской службе, начиная с этого года, подразделения пограничного ведомства стали переходить к территориальному принципу комплектования, то есть молодые люди могут проходить службу по месту жительства. Ещё одна из особенностей такого вида комплектования заключается в том, что после прохождения службы солдаты и матросы могут продолжить службу на контрактной основе у себя дома. Пограничной службой КНБ принимаются все необходимые меры для комфортного прохождения службы в ее рядах, - резюмировал Асхат Жаналипов.