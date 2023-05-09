Поющего песни военных лет таксиста сняли на видео в Актау





Жительница Актау Куралай прокатилась сегодня с талантливым таксистом. По ее словам, Нурлыбай-ага знает все военные песни тех времен и исполнял их до самого конца поездки.Куралай не расслышала точно, но, по словам таксиста, он выступает в хоре.Женщине удалось снять на видео пение водителя в момент, когда он исполнял отрывок бессмертного творчества Расула Гамзатова «Журавли».- Отличное знание песен военной тематики тех времен. В такой день спеть такие красивые песни... Очень доброе впечатление оставил мужчина. Действительно, можно сказать, что День Победы удался, - поделилась эмоциями Куралай.