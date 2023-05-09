Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 09 Мая
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.28 KZT
  • €1 = 490.97 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 17:33

Просмотров: 329

Поющего песни военных лет таксиста сняли на видео в Актау

Нурлыбай-ага, таксист из Актау, спел в праздничный день военные песни во время того, как подвозил свою пассажирку. Она, в свою очередь, была восхищена и запечатлела на видео исполнение водителем песни «Журавли».

Кадр видео
Жительница Актау Куралай прокатилась сегодня с талантливым таксистом. По ее словам, Нурлыбай-ага знает все военные песни тех времен и исполнял их до самого конца поездки.

Куралай не расслышала точно, но, по словам таксиста, он выступает в хоре.

Женщине удалось снять на видео пение водителя в момент, когда он исполнял отрывок бессмертного творчества Расула Гамзатова «Журавли».



- Отличное знание песен военной тематики тех времен. В такой день спеть такие красивые песни... Очень доброе впечатление оставил мужчина. Действительно, можно сказать, что День Победы удался, - поделилась эмоциями Куралай.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика