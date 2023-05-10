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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:58

Просмотров: 174

Мангистауская область оказалась на втором месте по стоимости нефти

Казахстанские производители стали продавать нефть дороже, чем в прошлом году. Самое дорогое сырье в стране – в Атырауской области, на втором месте черное золото Мангистауской области, передает сайт LS.

Иллюстративное фото
По данным сайта LS со ссылкой на Бюро национальной статистики, в апреле 2023 года отечественная нефть подорожала на 7,6 процента в сравнении с апрелем 2022 года и достигла 96,1 тысяч тенге за тонну.

Самое дорогое сырье в стране – в Атырауской области, где тонна оценивалась в 96,7 тысячи тенге (+7 процентов).

В свою очередь черное золото Мангистауской области выросло в цене на 20,7 процента, до 94,8 тысяч тенге за тонну.

Тогда как нефть Кызылординской области, напротив, подешевела за год на восемь процентов и достигла 94,4 тысячи тенге за тонну, а в Актюбинской снизилась в цене на 15,1 процентов – 93,5 тысячи тенге за тонну.

При этом тонна бензина в прошлом месяце стоила в среднем 142,7 тысяч тенге, рост за год – на 0,4 процента. Изменения коснулись и дизельного топлива, оно подорожало на 3,4 процента – до 166,7 тысяч тенге за тонну.



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