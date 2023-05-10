ГАСК обнародовал список незаконных строек Актау

Кадр видео
Областное управление государственного архитектурно-строительного контроля опубликовало видео с названиями незаконных строек в Актау.
В список вошли 46 объектов, расположенных в разных микрорайонах Актау. Увидеть их названия и места расположения можно на видео.
Ранее в ГАСКе Мангистау рассказали о правильном выборе застройщика.
В список вошли 46 объектов, расположенных в разных микрорайонах Актау. Увидеть их названия и места расположения можно на видео.
Ранее в ГАСКе Мангистау рассказали о правильном выборе застройщика.
Оставьте свой комментарий первым.