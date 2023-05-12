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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 08:35

Просмотров: 210

Мангистауские онкологи приглашают жителей пройти бесплатное обследование

В День открытых дверей в областном онкологическом центре врачи проведут бесплатное обследование всех органов. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Здание онкоцентра. Фото из архива Lada.kz
Прием проведут онко-хирург, онко-гинеколог, онко-мамолог, онко-уролог и практически все специалисты центра.

- Будет организовано обследование всех органов, в том числе, компьютерная томография легких для жителей в возрасте от 50 до 70 лет. На консультацию приглашаются как женщины, так и мужчины, - прокомментировали в пресс-службе.

Стоит отметить, что в прошлом году на диспансерный учет были взяты больше тысячи жителей области. С начала текущего года на учет взяты 330 человек.

День открытых дверей пройдет 20 мая с 9:00 до 13:00 по адресу: Актау, 1А микрорайон, здание областного онкологического центра.



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