Мангистауские онкологи приглашают жителей пройти бесплатное обследование

Прием проведут онко-хирург, онко-гинеколог, онко-мамолог, онко-уролог и практически все специалисты центра.



- Будет организовано обследование всех органов, в том числе, компьютерная томография легких для жителей в возрасте от 50 до 70 лет. На консультацию приглашаются как женщины, так и мужчины, - прокомментировали в пресс-службе.



Стоит отметить, что в прошлом году на диспансерный учет были взяты больше тысячи жителей области. С начала текущего года на учет взяты 330 человек.



День открытых дверей пройдет 20 мая с 9:00 до 13:00 по адресу: Актау, 1А микрорайон, здание областного онкологического центра.

