В Актау пройдет согласованный с акиматом мирный митинг в защиту животных

Волонтеры отмечают, что митинг санкционирован и согласован с акиматом Актау. В нем могут принять участие все неравнодушные к проблеме граждане.Цель мирного собрания – выразить общественное мнение по поводу реализации Закона об ответственном обращении с животными и объективной и правдивой подачи информации в сфере защиты животных в нашей стране.- Мы требуем поддержки государства зоозащиты страны, курса на гуманизацию общества, на воспитание милосердной нации. Мы требуем реальных наказаний за жестокое обращение с животными. А также требуем перенаправить «отстрельные» бюджеты на реализацию программы гуманного сокращения числа бездомных животных. Все, кому не все-равно приходите на наш мирный митинг в защиту наших четвероногих друзей, - говорят зоозащитники.