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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:34

Просмотров: 400

В Актау пройдет согласованный с акиматом мирный митинг в защиту животных

Мирный митинг в защиту животных пройдет 14 мая на территории автостоянки, расположенной в жилом массиве «Приморский», сообщают волонтеры.

Иллюстративное фото
Митинг пройдет 14 мая в 11:00.

Волонтеры отмечают, что митинг санкционирован и согласован с акиматом Актау. В нем могут принять участие все неравнодушные к проблеме граждане.

В Актау пройдет согласованный с акиматом мирный митинг в защиту животных


Цель мирного собрания – выразить общественное мнение по поводу реализации Закона об ответственном обращении с животными и объективной и правдивой подачи информации в сфере защиты животных в нашей стране.

- Мы требуем поддержки государства зоозащиты страны, курса на гуманизацию общества, на воспитание милосердной нации. Мы требуем реальных наказаний за жестокое обращение с животными. А также требуем перенаправить «отстрельные» бюджеты на реализацию программы гуманного сокращения числа бездомных животных. Все, кому не все-равно приходите на наш мирный митинг в защиту наших четвероногих друзей, - говорят зоозащитники.



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Комментарии ( 1 )

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-1
  • babe
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  • Галина63
  • Argallo
 Lite (Посетители) Сегодня, 08:51
Митинг против подорожания продуктов питания на непонятные суммы - не согласовали бы даже при учёте одинаково количества собравшихся и в том же месте.

Ибо нефиг.

А на животных акимату плевать, - там много не накинешь и лоббировать особо нечего.
 
 

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