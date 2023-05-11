Шесть фиктивных обращений поступило в Скорую от голодающих безработных Жанаозена: врачи просят не манипулировать ими

Сообщество профессиональных медицинских работников Мангистау, которые ежедневно борются за жизни и здоровье своих пациентов обратились к группе людей из восьми человек, которые вечером 10 мая объявили о намерении вести голодовку с требованием трудоустройства в нефтегазовую отрасль в Жанаозене.



- Меньше чем за 24 часа с начала голодовки со стороны протестующих поступило 6 звонков в скорую помощь с жалобой на ухудшение состояния. Наши специалисты проверили состояние обратившихся (молодые мужчины, 1992-1999 г.р., граждане О.Б., Х.И., Ж.Е., Д.И., Д.Қ, Қ.Б.), у которых, по их словам, ухудшилось самочувствие, однако, проблем со здоровьем обнаружено не было. От госпитализации обратившиеся отказались, сославшись на то что им необходимо продолжать свою акцию. При этом, сотрудников скорой помощи снимали на сотовые телефоны для того, чтобы в последующем опубликовать это в социальных сетях. Мы уважаем право граждан на мирное выражение своего мнения, однако, просим не забывать, что вызов скорой помощи - это не инструмент для достижения своих целей и не информационный повод для социальных сетей, - говориться в обращении медиков.



По данным врачей, к ним обращаются граждане, чьё состояние требует экстренной медицинской помощи для предотвращения существенного вреда здоровью.



- В Жанаозене в месяц к нам за медицинской помощью обращаются в среднем около 3000 человек. В день 90–100 людей. Как правило это жертвы дорожно - транспортных происшествий, люди пожилого возраста, беременные и мамы маленьких детей, пациенты с травмами и серьезными заболеваниями. С начала вашей акции с 10 мая к нам обратилось 189 жителей Жанаозена. В тот момент, когда вы шесть раз вызывали бригады скорой помощи для того, чтобы вам измерили пульс и давление, с 21:00 до 23:00 у нас было 23 вызова одновременно. Вызовы были на один случай инфаркта, два случая инсульта, две беременные женщины обратились с болями в животе, двоих женщин увезли на роды, 13 дети с температурой до 40 градусов и три вызова от пожилых людей, - отметили врачи.



Медицинские работники Мангистау попросили митингующих не использовать вызов скорой помощи как средство для манипуляции.



- Мы не отказываемся помогать вам, и будем приезжать по первому вашему звонку, для того чтобы спасти ваши жизни и здоровье. Просим просто помнить о том, что из-за этого, мы можем не успеть на вызов к другим людям, которые считают минуты в ожидании приезда бригады скорой помощи. А ведь это может быть кто-то из ваших близких. Давайте ценить и уважать друг друга, - подытожили медики.