Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 12 Мая
+16...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.22 KZT
  • €1 = 485.09 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:41

Просмотров: 485

Более 150 иностранцев выдворили из страны в Мангистау с начала 2023 года

Управление миграционной службы департамента полиции Мангистауской области за год выявило более тысячи фактов нарушения миграционного законодательства. Более 150 иностранцев выдворили из страны, им закрыт въезд в Казахстан на пять лет.

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области проживают более 10 тысяч иностранных граждан.

С начала года гражданство РК приняли 1 700 человек, иностранную регистрацию получили 13 412 человек.

За нарушение миграционного законодательства к ответственности привлечено 1 148 иностранцев, они проигнорировали правила пребывания на территории республики и допустили другие административные правонарушения. Их оштрафовали на 5,7 млн тенге.

- По решению судебных органов за пределы государства с начала года выдворено 157 иностранцев, - сообщили в управлении миграционной службы департамента полиции Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ed Word (Посетители) Сегодня, 15:09
Lite, любой вопрос решается, правда не всегда как хочется кому-то и это правильно, и это правило которому стоит следовать. К примеру, помочь может ВНЖ или иной подход который будет предусматривать отвественные действия, главное соответственно относится к требованиям законодательства, а не "на ура" или как упомянули "по глупости", тем более что глупость могут сделать умные люди и они же умеют признавать и исправлять ее, а вот такое чрезмерное потыканием законом из-за "понять и простить", только зачастую стимулирует безответственное и незаконное поведение. Мир всем!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Lite (Посетители) Сегодня, 12:57
Есть люди, которые тут ничего не имеют, живут к примеру в России, но из-за бюрократии в обеих странах имеют проблемы с миграционным законодательствам. Никакого злого умысла у них нет.

Так же есть и граждане России, в своё время, в 16 лет получившие Российский паспорт по глупости. Там у них так же никого.

Такие люди испытывают большие трудности тут! Примите закон об исключительных случаях в миграционном деле. Подумайте о людях. Наказывать, выселять, штрафовать - вы умеете, это все уже поняли, дальше что?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика