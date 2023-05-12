Более 150 иностранцев выдворили из страны в Мангистау с начала 2023 года

В Мангистауской области проживают более 10 тысяч иностранных граждан.



С начала года гражданство РК приняли 1 700 человек, иностранную регистрацию получили 13 412 человек.



За нарушение миграционного законодательства к ответственности привлечено 1 148 иностранцев, они проигнорировали правила пребывания на территории республики и допустили другие административные правонарушения. Их оштрафовали на 5,7 млн тенге.



- По решению судебных органов за пределы государства с начала года выдворено 157 иностранцев, - сообщили в управлении миграционной службы департамента полиции Мангистауской области.