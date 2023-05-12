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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:40

Просмотров: 342

Департамент госдоходов Мангистау: Долги по налогу на транспорт с 26 мая подлежат принудительному взысканию

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что по стране более одного миллиона граждан имеют долги по налогам на имущество и транспорт на общую сумму 29,1 млрд. тенге, в том числе по транспорту на 27,9 млрд. тенге. Из них 51 тысяча мангистаусцев задолжали налог на транспорт на сумму более 1,2 млрд. тенге.

Иллюстративное фото
С 26 мая списки должников с суммами задолженности свыше 1 МРП (3450 тенге) будут направлены для взыскания судебным исполнителям.

- В соответствии с законодательством судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. Также при сумме задолженности от 40 МРП (138 000 тенге) может быть наложен запрет на выезд из РК. Кроме того, частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности, - сообщают в департаменте госдоходов Мангистау.

В ведомстве рекомендуют гражданам удостовериться в отсутствии задолженности.

- Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в e-Salyq Azamat → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН, - говорят в департаменте.



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Комментарии ( 1 )

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Lite (Посетители) Сегодня, 14:25
Когда людям тяжело было - 42500 принудительно никто не изымал. Цены на продукты принудительно снижать тоже пока никто не требует. Вот и этот налог подождёте - будет надо. С жолпол проблем не будет - там этот момент не дорого стоит.
 
 

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