Департамент госдоходов Мангистау: Долги по налогу на транспорт с 26 мая подлежат принудительному взысканию

С 26 мая списки должников с суммами задолженности свыше 1 МРП (3450 тенге) будут направлены для взыскания судебным исполнителям.



- В соответствии с законодательством судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. Также при сумме задолженности от 40 МРП (138 000 тенге) может быть наложен запрет на выезд из РК. Кроме того, частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности, - сообщают в департаменте госдоходов Мангистау.



В ведомстве рекомендуют гражданам удостовериться в отсутствии задолженности.



- Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в e-Salyq Azamat → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН, - говорят в департаменте.