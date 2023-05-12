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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 14:41

Просмотров: 124

Новый газопровод высокого давления запустили в Актау: газ появится на базах отдыха и в курортной зоне

В Актау введён в эксплуатацию новый подземный газопровод высокого давления протяженностью 60 километров. Магистраль обеспечит газом курортную зону и сам областной центр, окажет положительное влияние на реализацию новых проектов, передает Центр общественных коммуникаций.

Фото Центра общественных коммуникаций
В торжественном мероприятии запуска нового газопровода принял участие заместитель акима Мангистауской области Канат Кулжанов, управляющий директор Фонда «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов, заместитель Председателя Правления АО «НК «QazaqGaz» Акбар Тулегенов и Генеральный директор АО «КазТрансГаз Аймак» Хакім Мақсұт.

Канат Кулжанов подчеркнул, что запуск газопровода высокого давления от АГТС в районе села Курык до местности Сарша, курортной зоны «Теплый пляж» и гостиницы «Rixos Aktau» в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева позволит городу Актау получать дополнительные объемы газа.

Новый газопровод высокого давления запустили в Актау: газ появится на базах отдыха и в курортной зоне


- В том числе окажет положительное влияние на новые проекты, реализуемые по Мангистауской области. При этом запуск газопровода стимулирует рост малого и среднего бизнеса, в том числе промышленного, коммунально-бытового сектора, использующего газ для собственных нужд. Кроме того, реализация проекта создаст новые рабочие места. Это позволит снизить уровень безработицы в регионе. Надеемся, что проект окажет положительное влияние на экономику региона и страны в целом, - отметил Канат Кулжанов.

Новый трубопровод соединяет село Курык с местностью Сарша, а также с курортной зоной «Теплый пляж» в пригороде Актау. Данный проект реализован в соответствии с поручением президента РК дочерней организацией АО «НК» QazaqGaz» – АО «КазТрансГаз Аймак».

По словам заместителя председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Акбара Тулегенова, новый трубопровод обеспечит голубым топливом не только курортную зону, но и производственные и курортные объекты.

Новый газопровод высокого давления запустили в Актау: газ появится на базах отдыха и в курортной зоне


- Прокладка газопровода до местности Сарша позволит газифицировать расположенные на этой территории производственные, курортные объекты и сооружения теплых помещений для производства сельскохозяйственной продукции. Это, в свою очередь, придаст импульс экономическому развитию региона, развитию туристического потенциала. В целом QazaqGaz за свой счет реализует в Мангистауской области несколько инвест проектов на сумму более чем 260 млрд тг, – отметил Акбар Тулегенов.

Он подчеркнул, что в 2022 году было построено 85 км газопроводов и одна автоматическая газораспределительная станция с пропускной способностью 80 тыс. кубометров в час.

В ходе мероприятия было также отмечено, что газификация приморских зон поможет развитию их курортного потенциала и обеспечит круглогодичную работу. Это особенно важно с учетом постоянно растущего турпотока в Мангистаускую область.

Новый газопровод высокого давления запустили в Актау: газ появится на базах отдыха и в курортной зоне


К новому газопроводу подключат пять действующих баз отдыха, а также будущие гостиницы и развлекательные центры, которые планируется здесь построить. Одна курортная зона «Теплый пляж» будет потреблять около 20 тыс. куб. м газа в час.

По информации управляющего директора Фонда «Самрук-Казына» Гибрата Ауганова, газификация позволит решить и проблему дефицита воды в регионе. Одним из главных потребителей новых объемов газа должен стать опреснительный завод на газу, который здесь планируется построить.

Завод будет потреблять до 21 тыс. куб. м газа в час. Эти потребности уже заложены в пропускную способность газопровода, который запущен сегодня.

Спрос на газ этого предприятия будет у всех отелей и ТРЦ курортной зоны «Тёплый пляж», говорят чиновники. Мощность опреснительного завода в свою очередь составит до 50 куб. м в час. Это значит, что местные жители получат дополнительно 1,2 млн литров питьевой воды ежесуточно.

Новый газопровод высокого давления запустили в Актау: газ появится на базах отдыха и в курортной зоне


- Водоснабжение Мангистауской области - приоритет для компаний группы «Самрук-Қазына», многие из которых здесь работают. Мы уже активно этим занимаемся: расширяем водовод Астрахань-Мангышлак, строим новые опреснительные заводы на Каражанбасе и в посёлке Кендерли, - заявил Гибрат Ауганов.

Отмечено также, что газификация также даст толчок развитию в регионе сельского хозяйства. Из-за суровых пустынных условий в Мангистауской области практически нет сельхозугодий. Сельхозпродукция производится в теплицах, для работы которых нужно топливо.

Потребности сельхозпроизводителей в газе уже заложены в пропускную способность газопровода, который запустили сегодня. Например, крестьянские хозяйства и теплицы Каракиянского и Мунайлинского районов получат дополнительно до 36,5 тыс. куб. м газа в час.



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Комментарии ( 1 )

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Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 14:48
Благодаря Rixos, остальные базы получат ГАЗ.
 
 

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