Антимонопольщики заявили о лабораториях-нарушителях в Мангистау

- С учетом того, что медицинские организации сами не проводят данный вид анализа, образцы должны направляться лабораторным организациям, рынок которых находится в конкурентной среде. На сегодняшний день в регионе функционирует несколько лабораторий, проводящих анализ, имеющих соответствующие лицензии и необходимое оборудование. Согласно действующему законодательству, пациентам должно предоставляться право свободного выбора медицинской организации. Однако, в нарушение норм законодательства пациентов направляли только в одну организацию. Это привело к нарушению законных прав пациентов в свободе выбора и ограничению конкуренции на рынке лабораторных услуг, - сообщили в антимонопольном ведомстве.

На рынке лабораторных услуг пренатального скрининга и выявления рака шейки матки в рамках ОСМС и ГОБМП выявлены факты злоупотребления монопольным положением в действиях 30 организаций первичной медико-санитарной помощи. Из них 12 государственных и 18 частных поликлиник.По результатам анализа в адрес 30 медицинских организаций (государственные и частные поликлиники) внесены акты антимонопольного реагирования в виде уведомления.Требования на сегодня исполнены в полном объеме.