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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:24

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Антимонопольщики заявили о лабораториях-нарушителях в Мангистау

Анализ состояния конкуренции на рынке лабораторных услуг провели сотрудники департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области.

Фото из доступных источников
На рынке лабораторных услуг пренатального скрининга и выявления рака шейки матки в рамках ОСМС и ГОБМП выявлены факты злоупотребления монопольным положением в действиях 30 организаций первичной медико-санитарной помощи. Из них 12 государственных и 18 частных поликлиник.

- С учетом того, что медицинские организации сами не проводят данный вид анализа, образцы должны направляться лабораторным организациям, рынок которых находится в конкурентной среде. На сегодняшний день в регионе функционирует несколько лабораторий, проводящих анализ, имеющих соответствующие лицензии и необходимое оборудование. Согласно действующему законодательству, пациентам должно предоставляться право свободного выбора медицинской организации. Однако, в нарушение норм законодательства пациентов направляли только в одну организацию. Это привело к нарушению законных прав пациентов в свободе выбора и ограничению конкуренции на рынке лабораторных услуг, - сообщили в антимонопольном ведомстве.


По результатам анализа в адрес 30 медицинских организаций (государственные и частные поликлиники) внесены акты антимонопольного реагирования в виде уведомления.

Требования на сегодня исполнены в полном объеме.



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Комментарии ( 1 )

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elek (Посетители) Сегодня, 15:43
- С учетом того, что медицинские организации сами не проводят данный вид анализа,

Ко всему прочему, несмотря на выплату взносов на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС) - они направляют в платные мед. учреждения. Тогда вопрос-за что мы платим?
 
 

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