Какие правонарушения чаще всего совершают жители Мангистау

«Нарушение тишины» - одно из самых распространенных административных правонарушений в нашем регионе, по данным полиции. По этому факту 1692 гражданина привлечены к ответственности по статье 437 КоАП РК.



Строгий запрет употребления алкогольных напитков в общественных местах проигнорировали 1740 человек. На них были составлены протоколы по статье 440 КоАП РК. ⠀



За нарушения правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, уничтожения и повреждения зеленых насаждений (статья 505 КоАП РК) полицейскими привлечено к ответственности 3209 граждан.



За мелкое хулиганство (статья 437 КоАП РК) протоколы составлены на 117 нарушителей.