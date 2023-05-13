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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:57

Просмотров: 390

Какие правонарушения чаще всего совершают жители Мангистау

С начала года полицейскими выявлено 117 случаев мелкого хулиганства.

Фото предоставили в департаменте полиции региона
«Нарушение тишины» - одно из самых распространенных административных правонарушений в нашем регионе, по данным полиции. По этому факту 1692 гражданина привлечены к ответственности по статье 437 КоАП РК.

Строгий запрет употребления алкогольных напитков в общественных местах проигнорировали 1740 человек. На них были составлены протоколы по статье 440 КоАП РК. ⠀

За нарушения правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, уничтожения и повреждения зеленых насаждений (статья 505 КоАП РК) полицейскими привлечено к ответственности 3209 граждан.

За мелкое хулиганство (статья 437 КоАП РК) протоколы составлены на 117 нарушителей.



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