Какие новые нарушения выявили в АО «Озенмунайгаз»

В Жанаозене продолжается работа специальной рабочей группы АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) по проверке деятельности «Озенмунайгаз» (ОМГ) и нефтесервисных предприятий города.



К настоящему времени специалистами выявлена значительная разница между стоимостью работ при реконструкции однотипных водогрейных установок. Так, общая стоимость реконструкции трех водогрейных установок (ВГУ-1 НГДУ-3) составила 525 482 000 тенге с НДС, тогда как стоимость реконструкции только одной установки (ВГУ-3а-С НГДУ-1) превысила сумму в 380 миллионов тенге с НДС. Это более чем в два раза дороже реконструкции аналогичной установки НГДУ-3. Причины столь серьезной разницы выясняются специалистами.



Также в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью между ОМГ и ТОО «БерАли Мангистау Company» в 2022 году были заключены договоры на работы по подземному ремонту скважин на общую сумму 2 582 699 000 тенге с общим объемом работ - подземный ремонт 371 скважины (или 30 040,7 бригада-часов).



В ходе проверки установлено, что ОМГ в нарушение пункта 6-1. статьи 97 Бюджетного кодекса приняты акты выполненных работ с завышенными нормами времени работ на 300 часов на общую сумму 26 951 000 тенге. Кроме того, выявлены невыполненные объемы работ. Ведется уточнение причин.



Рабочей группой выявлено, что с декабря 2022 года по январь 2023 года и с марта 2023 года по настоящее время ОМГ без применения норм порядка закупок АО ФНБ «Самрук-Казына» производится закуп бензина марки АИ-95 путём перечисления средств на зарплатные карты водителей.



Также в январе в нарушение порядка закупок ОМГ произведён закуп бензина марки АИ-95 объемом в 69 тонн без утверждённого перечня на приобретение товаров, работ и услуг, необходимых в рамках ежедневной и (или) еженедельной потребности.