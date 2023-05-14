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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:02

Просмотров: 485

Кто займется разбитыми стендами на набережной Актау

Выставочные конструкции, как уверяют в акимате Актау, подверглись актам вандализма.

Фото жителей 14 микрорайона
По словам горожан, стенды на набережной 14 микрорайона разбивали уже не раз. И это при том, что они расположены около полицейского пункта. Есть камеры видеонаблюдения.

Кто займется разбитыми стендами на набережной Актау

Кто займется разбитыми стендами на набережной Актау

Кто займется разбитыми стендами на набережной Актау


Некоторые стенды просто пустуют.

Кто займется разбитыми стендами на набережной Актау

Кто займется разбитыми стендами на набережной Актау

Кто займется разбитыми стендами на набережной Актау


В городском акимате заверили, что это дело рук вандалов, при этом кто конкретно их разбил - неизвестно.

- Стенды находятся на балансе городского отдела ЖКХ. Восстановительные работы будут проводиться поэтапно в рамках благоустройства, - сообщили в администрации.


В полиции сообщили, что статистика по данным фактам не ведется.



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Комментарии ( 2 )

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  • Dondon
 БО (Посетители) Сегодня, 15:43
пускай полицейские оплатят , которые там дежурят. Из зарплаты. Может тогда будет толк ?

Ну если только это не заказ тех, кто восстановлением занимается lol
 
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  • БО
  • Dondon
  • Tankushka
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 15:17
А не проще ли полностью убрать эти стенды совсем,а деньги отправить на помощь МАЭК???Или все таки в акимате кое кому все неймется- и карман горит от пустоты денег??Или у нас так все в области хорошо-что кроме как этими позорными стендами больше нечем заняться???
 
 

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