Кто займется разбитыми стендами на набережной Актау

Фото жителей 14 микрорайона
По словам горожан, стенды на набережной 14 микрорайона разбивали уже не раз. И это при том, что они расположены около полицейского пункта. Есть камеры видеонаблюдения.
В городском акимате заверили, что это дело рук вандалов, при этом кто конкретно их разбил - неизвестно.
В полиции сообщили, что статистика по данным фактам не ведется.
Некоторые стенды просто пустуют.
В городском акимате заверили, что это дело рук вандалов, при этом кто конкретно их разбил - неизвестно.
- Стенды находятся на балансе городского отдела ЖКХ. Восстановительные работы будут проводиться поэтапно в рамках благоустройства, - сообщили в администрации.
В полиции сообщили, что статистика по данным фактам не ведется.