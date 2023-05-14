Кто займется разбитыми стендами на набережной Актау

Некоторые стенды просто пустуют.

- Стенды находятся на балансе городского отдела ЖКХ. Восстановительные работы будут проводиться поэтапно в рамках благоустройства, - сообщили в администрации.

По словам горожан, стенды на набережной 14 микрорайона разбивали уже не раз. И это при том, что они расположены около полицейского пункта. Есть камеры видеонаблюдения.В городском акимате заверили, что это дело рук вандалов, при этом кто конкретно их разбил - неизвестно.В полиции сообщили, что статистика по данным фактам не ведется.