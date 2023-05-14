Самые частые правонарушения подростков назвали в полиции Мангистау

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел. Важную роль здесь играют участковые инспекторы полиции по делам несовершеннолетних. ⠀



С начала года в регионе зарегистрирован 61 факт нахождения несовершеннолетних в развлекательных учреждениях в ночное время.



Вне своего жилища ночью находилось 1840 подростков. ⠀



Зафиксировано 1452 факта хулиганства, совершенного несовершеннолетними. Законные представители правонарушителей были оштрафованы.



В целях контроля законопослушания и повышения правовой грамотности несовершеннолетних полицейскими на постоянной основе организовываются профилактические мероприятия и акции.



Несовершеннолетние подростки находятся под пристальным вниманием инспекторов ювенальной полиции.