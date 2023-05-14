Самые частые правонарушения подростков назвали в полиции Мангистау

Фото предоставили в департаменте полиции региона
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел. Важную роль здесь играют участковые инспекторы полиции по делам несовершеннолетних. ⠀
С начала года в регионе зарегистрирован 61 факт нахождения несовершеннолетних в развлекательных учреждениях в ночное время.
Вне своего жилища ночью находилось 1840 подростков. ⠀
Зафиксировано 1452 факта хулиганства, совершенного несовершеннолетними. Законные представители правонарушителей были оштрафованы.
В целях контроля законопослушания и повышения правовой грамотности несовершеннолетних полицейскими на постоянной основе организовываются профилактические мероприятия и акции.
Несовершеннолетние подростки находятся под пристальным вниманием инспекторов ювенальной полиции.
С начала года в регионе зарегистрирован 61 факт нахождения несовершеннолетних в развлекательных учреждениях в ночное время.
Вне своего жилища ночью находилось 1840 подростков. ⠀
Зафиксировано 1452 факта хулиганства, совершенного несовершеннолетними. Законные представители правонарушителей были оштрафованы.
В целях контроля законопослушания и повышения правовой грамотности несовершеннолетних полицейскими на постоянной основе организовываются профилактические мероприятия и акции.
Несовершеннолетние подростки находятся под пристальным вниманием инспекторов ювенальной полиции.
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