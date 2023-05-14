Социальную остановку обещали установить у ТРК в Актау

- Предприниматели, получившие соответствующие места, дополнительно построят одну социальную остановку (без коммерции). В указанном списке предусмотрена остановка перед ТРК «Аккала Мол», - заверили в акимате.

Автобусную остановку у ТРК «Аккала Мол» в 29А микрорайоне уже долгое время просят оборудовать местные жители.В городском акимате сообщили, что на сегодня предпринимателям через конкурс предоставлены земельные участки с необорудованными остановками. В дальнейшем они организуют остановки и построят там коммерческие объекты.