Актау оказался в середине рейтинга по стоимости жилья в Казахстане

фото из архива Lada.kz
Как уточняет Krisha.kz, при исследовании использовались цены по состоянию на 16-17 мая.
Самые дорогие квартиры в стране традиционно расположены в Алматы, Астане, Шымкенте. В этих городах цены на одно-, трёхкомнатные квартиры составляют от 15,5 до 43 миллионов тенге.
А вот самые дешёвые квартиры находятся в Кызылорде, Таразе и Талдыкоргане. Здесь цены на жилье от 7 до 21 миллиона тенге соответственно.
- Остальные 13 городов в середине рейтинга. Это Актау, Актобе, Семей, Туркестан, Кокшетау, Уральск, Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Караганда, Костанай, Конаев, Атырау. Здесь цены от 12 миллионов тенге за однокомнатные до 26,5 миллиона за трёхкомнатные, - сообщает сайт.
Средняя цена на квартиры в Казахстане составляет 19,3 миллиона тенге:
— однокомнатные — 13,2 млн тенге;
— двухкомнатные — 19 млн тенге;
— трёхкомнатные — 25,6 млн тенге.
Самые дорогие квартиры в стране традиционно расположены в Алматы, Астане, Шымкенте. В этих городах цены на одно-, трёхкомнатные квартиры составляют от 15,5 до 43 миллионов тенге.
А вот самые дешёвые квартиры находятся в Кызылорде, Таразе и Талдыкоргане. Здесь цены на жилье от 7 до 21 миллиона тенге соответственно.
- Остальные 13 городов в середине рейтинга. Это Актау, Актобе, Семей, Туркестан, Кокшетау, Уральск, Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Караганда, Костанай, Конаев, Атырау. Здесь цены от 12 миллионов тенге за однокомнатные до 26,5 миллиона за трёхкомнатные, - сообщает сайт.
Средняя цена на квартиры в Казахстане составляет 19,3 миллиона тенге:
— однокомнатные — 13,2 млн тенге;
— двухкомнатные — 19 млн тенге;
— трёхкомнатные — 25,6 млн тенге.
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