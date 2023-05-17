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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:44

Просмотров: 138

Мангистауский тренер Марат Джакиев получил награду из рук Главы государства

Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу и их тренеров. В их числе старший тренер национальной сборной, заслуженный тренер РК Марат Джакиев из Мангистау. Он получил награду из рук Главы государства, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу регионального управления физической культуры и спорта.

фото центра общественных коммуникаций
Президент Касым-Жомарт Токаев принял победителей чемпионата мира по боксу в Ташкенте - Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Чимбергенова, Нурбека Оралбая и обладателя серебряной медали Дулата Бекбауова, членов национальной сборной Казахстана по боксу, главного тренера мужской национальной сборной по боксу Мырзагали Айтжанова и старшего тренера сборной Марата Джакиева.

Глава государства сердечно поздравил спортсменов и тренеров с яркой победой на чемпионате мира, отметив, что это знаковое событие для всей страны.

- Вы завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на мировом первенстве - это замечательное достижение. Наши казахские батыры стали чемпионами мира и прославили страну. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем болельщикам, чьи голоса были слышны на трибунах в Ташкенте. Такая искренняя поддержка, несомненно, придала нашим спортсменам особую силу. Не будет преувеличением сказать, что за поединками внимательно следила вся страна. Я также с большим интересом посмотрел финальные бои. Наши ребята отдали все силы для того, чтобы достойно защитить честь страны. Взметнувшийся ввысь флаг и звуки нашего гимна воодушевили весь народ. В этом и заключается величие духа и патриотизм! Несомненно, прошлое воскресенье стало триумфальным для боксеров Казахстана. За океаном Жанибек Алимханулы с честью защитил свой титул. Его победа встала в один ряд с успехами боксеров в Ташкенте. Это действительно вдохновляющие события для всего казахского народа, – заявил Президент.

Чемпионат мира по боксу проходил в Ташкенте в 13 весовых категориях. Золотыми медалистами стали не только Сабырхан (до 54 килограммов) и Шымбергенов (до 71 килограмма), но и Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов) и Нурбек Оралбай (до 80 килограммов).

Казахстанские спортсмены повторили исторический успех, выиграв четыре из пяти финалов на ЧМ-2023. Столько же чемпионов у сборной Казахстана было на домашнем ЧМ-2013 в Алматы.

Джакиев Марат Исагалиевич - заслуженный тренер РК. Этот титул он получил в 2005 году.

В 2006 году получил звание «Почетный деятель спорта Республики Казахстан».

Награжден орденом «Құрмет» в 2012 году и орденом «Парасат» в 2016 году.

В 2019 году победил в номинации «Лучший тренер года РК», в 2020 году награжден благодарственным письмом министра культуры и спорта Республики Казахстан.

Воспитанники Марата Исагалиевича являются победителями Олимпийских игр и чемпионатов мира.




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Мангистауский тренер Марат Джакиев получил награду из рук Главы государства


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