Назначен новый руководитель управления внутренней политики Мангистауской области

Новым руководителем управления назначен Батырхан Куанышбеков. Куанышбеков окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Туризм».



Трудовой путь начал в 2012 году делопроизводителем в аппарате акима Актау. С 2014 по 2022 годы работал в управлении внутренней политики Мангистауской области, занимал должности инспектора, главного специалиста отдела анализа и мониторинга, руководителя отдела анализа и мониторинга, заместителя руководителя управления внутренней политики.



С июня 2022 года по настоящее время занимал должность руководителя управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области.