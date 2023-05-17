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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 18:02

Просмотров: 2639

Назначен новый руководитель управления внутренней политики Мангистауской области

Сегодня, 17 мая, глава региона Нурлан Ногаев представил коллективу нового руководителя управления внутренней политики, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области. Им стал Батырхан Куанышбеков.

Батырхан Куанышбеков
Новым руководителем управления назначен Батырхан Куанышбеков. Куанышбеков окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Туризм».

Трудовой путь начал в 2012 году делопроизводителем в аппарате акима Актау. С 2014 по 2022 годы работал в управлении внутренней политики Мангистауской области, занимал должности инспектора, главного специалиста отдела анализа и мониторинга, руководителя отдела анализа и мониторинга, заместителя руководителя управления внутренней политики.

С июня 2022 года по настоящее время занимал должность руководителя управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области.



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Комментарии ( 3 )

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бобер (Посетители) Сегодня, 00:00
Я вот стесняюсь спросить, а какие важные вопросы решает это аж целое управление? Каков штат, какие зарплаты? Очередная кормушка для сынков разнообразных руководителей и их родственников.

Многие жалуются на свою внешность, и никто на мозги!
 
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ZOLO (Посетители) Вчера, 19:34
ну наконец молодым дорогу открыли .
 
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  • ЛШП
 Raiders (Посетители) Вчера, 19:10
Новый молокосос

Какая политика? Какой руководиель? Опять сынок...

Я,таких на свадьбах в угол загонял.Многие меня знают,как,видеоператора...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Raiders
  • Шевченко 81
  • ЛШП
  • alixah
  • полина1952
 TANKIST (Посетители) Вчера, 18:33
Не маловат возраст на такую должность?
Как обычно, родственник.
 
 

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