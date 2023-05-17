Подтопление дороги в селе Кызылозен попало на видео





Со слов мужчины, подтопление дороги образовалось из-за сильного дождя.На кадрах ролика видно, как автомобили стоят и не могут проехать из-за сильного потока воды. Часть дороги оказалась под водой.В ДЧС Мангистауской области сообщили, что с просьбой помочь откачать воду никто в ведомство не обращался. Поэтому сотрудники департамента не выезжали на место происшествия.