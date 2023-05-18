Хабарландыру/Сообщение

Руы Қосай Бәли Әкеміз Джолдасбаев Бакытжан Кенжесарыұлының 19 мамыр қонағасы, 20 мамыр 40 күндік садақасы және Там байғазысы болатынын хабарлаймыз. Ақтау қаласы, 32а ш/а, 5 үй, 75 пәтер.



40-дневный садака в память о безвременно ушедшем Джолдасбаеве Бакытжане Кенжесариевиче, состоится 19 мая конакасы, 20 мая садакасы и Там байгазысы по адресу: г. Актау, 32а мкрн., 5 дом, 75 кв.



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